MLB／別隊菜鳥發文想要勞力士 史卓曼豪氣回文：達標我就送

大聯盟進入26年來首度封館，在新版勞資協議談妥前球員暫時處於失業狀態，閒暇之餘守護者(原印地安人)24歲投手麥肯錫（Triston Mckenzie）日前在推特上發文說自己想要勞力士，竟然引來跨聯盟小熊明星右投史卓曼（Marcus Stroman）留話，表示若下季這名新秀能達標，他將親自送他勞力士。

史卓曼回復，「只要你這球季投超過160局，而且防禦率低於3.7的話，我就買勞力士送你」，沒想到此話一出，又引來第三人進入聊天視窗，他就是勇士的25歲投手杜桑（Touki Toussaint），他提問，「這句話對每個人都適用嗎?」，言下之意就是希望自己也能加入用成績換取勞力士的行列，史卓曼再次展現霸氣，一口答應，「兄弟你也適用，快來爭取你的勞力士吧！」

麥肯錫上季於大聯盟初登板，出賽25場投出120局、防禦率4.95，杜桑出賽11場投出50局、防禦率也是4.95。

史卓曼本季若能投滿160局，也能領到200萬的激勵獎金，不過在讚嘆史卓曼的豪氣之餘，有網友調侃麥肯錫和杜桑，由於麥肯錫簽約金高達230萬美元，2021年薪水為43萬美元，杜桑簽約金來到270萬美元，2021年薪水為43萬美元，兩人雖然是菜鳥，不過自己應該買得起勞力士吧。