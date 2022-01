MLB／別隊菜鳥發文想要勞力士 史卓曼豪氣回文：達標我就送

大聯盟進入26年來首度封館,在新版勞資協議談妥前球員暫時處於失業狀態,閒暇之餘守護者(原印地安人)24歲投手麥肯錫(Triston Mckenzie)日前在推特上發文說自己想要勞力士,竟然引來跨聯盟小熊明星右投史卓曼(Marcus Stroman)留話,表示若下季這名新秀能達標,他將親自送他勞力士。

史卓曼回復,「只要你這球季投超過160局,而且防禦率低於3.7的話,我就買勞力士送你」,沒想到此話一出,又引來第三人進入聊天視窗,他就是勇士的25歲投手杜桑(Touki Toussaint),他提問,「這句話對每個人都適用嗎?」,言下之意就是希望自己也能加入用成績換取勞力士的行列,史卓曼再次展現霸氣,一口答應,「兄弟你也適用,快來爭取你的勞力士吧!」

麥肯錫上季於大聯盟初登板,出賽25場投出120局、防禦率4.95,杜桑出賽11場投出50局、防禦率也是4.95。

史卓曼本季若能投滿160局,也能領到200萬的激勵獎金,不過在讚嘆史卓曼的豪氣之餘,有網友調侃麥肯錫和杜桑,由於麥肯錫簽約金高達230萬美元,2021年薪水為43萬美元,杜桑簽約金來到270萬美元,2021年薪水為43萬美元,兩人雖然是菜鳥,不過自己應該買得起勞力士吧。

I need an @ROLEX with a fluted bezel