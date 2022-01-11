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MLB／yahoo轉貼大谷翔平報導 竟釣到「鱒魚」本人留言

聯合新聞網 / 綜合報導
昨日Yahoo奇摩新聞fb粉專轉貼一篇分析大谷翔平報導，MVP隊友楚奧特（Mike Trout）前來留言。
昨日Yahoo奇摩新聞fb粉專轉貼一篇分析大谷翔平報導，MVP隊友楚奧特（Mike Trout）前來留言。

昨日Yahoo奇摩新聞fb粉專轉貼一篇分析大谷翔平下季表現報導，留言區竟出現一條野生「鱒魚」，原來是大谷翔平MVP隊友楚奧特（Mike Trout）前來留言。

昨天一篇由日職傳奇名捕古田敦也預測大谷翔平今年賽季將奪下10勝、50轟的新聞，被張貼至Yahoo奇摩新聞fb粉專，並標註大谷翔平、楚奧特和天使隊，今天早上約台灣時間7點，4屆美聯MVP、有藍勾勾認證帳號的「鱒魚」本人竟在下方留言，給出4個加油手勢的表情符號，引發網友暴動，該留言按讚數比本文還多。

球迷紛紛寫下，「這條魚也太大！」、「抓起來作魚拓」、「神鱒也看台灣的運動媒體喔」、「才年初這條新聞已經能預約年度TOP1大事件」、「他看得懂中文？還是看到大谷照片就直接回？」、「大谷趕快也來按個讚啦。」

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