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MLB／去年成功躲避奢侈稅 洋基簽柯瑞亞可能性大大提升

聯合新聞網 / 綜合報導
洋基去年避開奢侈稅，讓他們今年簽下自由市場最大咖柯瑞亞(右)的機率大大增加。 歐新社資料照片
洋基去年避開奢侈稅，讓他們今年簽下自由市場最大咖柯瑞亞(右)的機率大大增加。 歐新社資料照片

有「邪惡帝國」之稱的洋基砸錢簽大咖毫不手軟，不過這個休賽季他們卻遲遲沒有動作，美國媒體就分析這是由於封館的緣故，待新版勞資協議出爐，洋基才會出手。再加上洋基去年成功躲避奢侈稅，接下來簽下自由市場最大咖柯瑞亞（Carlos Correa）也不無可能。

美國媒體報導，洋基想在封館結束、新版奢侈稅規定出爐後再進入自由市場。《美聯社》指出，去年必須繳納奢侈稅的球隊有道奇和教士，而奢侈稅的規定為連續多年超標稅金就越高，若其中有一年低於稅線，裁罰標準就會重置。洋基雖曾為奢侈稅的常客，但他們去年並未超標，今年才更有機會簽下自由市場的大魚。

《The Athletic》記者波登（Jim Bowden）則預測，洋基很有可能簽下柯瑞亞，而且柯瑞亞身為游擊手FA最大咖，價碼應該會比另一名游擊手席格（Corey Seager）與遊騎兵簽下的10年3.25億美元（約新台幣89億8774萬元）還要高。

美國 超標 波登

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