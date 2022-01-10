MLB／去年成功躲避奢侈稅 洋基簽柯瑞亞可能性大大提升

平平都是3屆塞揚得主，將滿38歲的老將薛則（Max Scherzer）趕在大聯盟封館前簽下破紀錄的3年平均年薪4333萬美元（約新台幣12億元）鉅約，反觀快要34歲的克蕭（Clayton Kershaw）被美國媒體《The Athletic》記者波登（Jim Bowden）爆料，表示道奇很可能只會和他簽下1年短約。

2022-01-09 11:22