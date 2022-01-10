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MLB／「打數會增加」 日職名捕預測大谷翔平今年10勝50轟

聯合新聞網 / 綜合報導
大谷翔平上季繳出9勝、46轟，日職名捕古田敦也預測他今年的成績可上看10勝、50轟。路透
大谷翔平上季繳出9勝、46轟，日職名捕古田敦也預測他今年的成績可上看10勝、50轟。路透

去年球季前，日本職棒名捕古田敦也曾預測天使隊日籍球星大谷翔平2021年能繳出優異的二刀流成績，原先不被眾人看好，但後來大谷翔平跌破眾人眼鏡，繳出史詩級的9勝、46轟，轟動全球棒壇。近日古田敦也再度大膽預測，大谷今年的成績可上看10勝、50轟。

去年季前，古田敦也表示看好大谷翔平繳出10勝、30轟，當時被外界質疑這根本是「不可能的任務」，而大谷翔平最終的表現沒讓他丟臉，勝場數只差1場，全壘打數更是遠遠超出預期。

古田敦也近日於節目上再度預測大谷翔平今年球季的表現，大膽提出10勝、50轟，但他的預測並非毫無依據。在打擊方面，他分析「神鱒」楚奧特（Mike Trout）和瑞登（Anthony Rendon）等原先因傷缺陣的主力打者本季將陸續歸隊，對方投手可能不得不與大谷翔平正面對決，打數應該會增加許多，50轟並非不可能；而打線漸趨完整的天使，也可給予大谷更多火力支援，因此很有機會拿下10勝。

大谷翔平 天使

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