MiLB／棒壇再破玻璃天花板 洋基將有首位小聯盟女教頭

棒壇持續打破「玻璃天花板」，美職體系第一位女性教頭即將誕生，The Athletic報導指出，原為洋基小聯盟打擊教練的波柯維琪（Rachel Balkovec），將成為低階1A球隊總教練。

34歲的波柯維琪為壘球選手出身，跨進充滿陽剛味的美職體系一步一腳印，她的教練生涯從2012年擔任紅雀隊客座體能教練展開，也曾於太空人、白襪隊執教；她在太空人時期專職負責拉丁美洲選手的體能訓練，為了方便與選手溝通，主動去學了西班牙文。

跨時代的一步先是出現在2019年，洋基聘用波柯維琪為小聯盟全職打擊教練，成為美職體系第一位全職女性教練，如今把女性教頭第一人的頭銜也拿下，波柯維琪將擔任低階1A坦帕鰱魚隊（Tampa Tarpons）教頭。

大聯盟已有史上第一位女性總經理，為馬林魚隊的伍佩琴，她也是大學女壘選手出身，1991年從白襪隊實習生踏出就業腳步。「運動畫刊」2020年11月的訪問曾提到，波柯維琪面對好友從不隱藏有一天想率領一支球隊的決心，她在2019年確定獲得全職打教的工作時，也曾寫信給伍佩琴，感謝她在美職體系的長期耕耘，為女性後輩打開這條路。