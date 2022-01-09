MLB／都是3屆塞揚老將待遇卻差很大？ 薛則「續航力」完勝克蕭

平平都是3屆塞揚得主，將滿38歲的老將薛則（Max Scherzer）趕在大聯盟封館前簽下破紀錄的3年平均年薪4333萬美元（約新台幣12億元）鉅約，反觀快要34歲的克蕭（Clayton Kershaw）被美國媒體《The Athletic》記者波登（Jim Bowden）爆料，表示道奇很可能只會和他簽下1年短約。

克蕭分別於2011、13和14年獲得塞揚獎；薛則是在13、16和17年拿下塞揚獎，兩人也都各拿過3次三振王，克蕭拿過3次勝投王、薛則則是4次。若單從獲獎紀錄來看，兩人確實都有極高身價。

但薛則和克蕭最大差異在於「續航力」，兩人至今的大聯盟資歷正好都是14年，薛則有9季達成30場先發、180局投球，年紀小4歲的克蕭卻只有6次，而且最近一次達標還得回溯至2015年，近年則受傷勢所苦，出賽場次、局數都銳減。

道奇隊長年倚重的王牌左投克蕭近年來受傷勢影響續航力下滑許多。 美聯社

去年37歲的薛則仍很「耐投」，出賽30場、吃下179.1局，防禦率2.46，反觀33歲的克蕭去年只出賽22場，投121.2局、防禦率3.55，季末還因手臂傷勢在季後賽高掛免戰牌。

因此波登表示去年僅先發22場、且在季後賽毫無貢獻的克蕭已很難再拿到像過去3年一樣的3100萬美元（約新台8億5724萬元）年薪，預測克蕭將續留道奇並簽下1年合約。