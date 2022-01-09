聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／美媒排2021最強力打者 大谷翔平居第二
誰是2021年大聯盟最強力打者？「Bleacher Report」根據平均擊球初速、強擊球率（HardHit%）、預期長打率（xSLG）以及全壘打數綜合評比，選出前25名強力打者，日籍投打二刀流好手大谷翔平排名高居第二。
「Bleacher Report」的作家路特（Joel Reuter）認為，全壘打不能完全代表打者力量，因此提出四項數據進行綜合評比，平均擊球初速每0.1哩、強擊球率每0.1%、預期長打率每0.001，各可獲得0.1分，每一轟則算1分。
分數加總起來，就代表打者的力量程度，藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）以257.4分高居第一，大谷翔平254.2分排第二，第三名則是皇家隊捕手培瑞茲（Salvador Perez）的253.5分。
大谷翔平的平均擊球初速是93.6哩、強擊球率53.4、預期長打率0.612，另有46轟，小葛雷諾則只有預期長打率0.591輸給大谷，其他平均擊球初速95.1哩、強擊球率55.2、48轟都優於大谷。
報導中指出，大谷翔平在球季後段打擊表現下滑，不然很有機會搶下第一，但考量到他不僅打了639打席，還投了130.1局，體力上難免難以負擔，即使最後2個月只敲出9轟，但整季46轟裡，仍有令人印象深刻的全壘打。
路特評價大谷：「在球場上，他沒有辦不到的事，而且還都做得很好，他驚人的力量在這個MVP賽季中完全展現。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言