MLB／美媒排2021最強力打者 大谷翔平居第二

誰是2021年大聯盟最強力打者？「Bleacher Report」根據平均擊球初速、強擊球率（HardHit%）、預期長打率（xSLG）以及全壘打數綜合評比，選出前25名強力打者，日籍投打二刀流好手大谷翔平排名高居第二。

「Bleacher Report」的作家路特（Joel Reuter）認為，全壘打不能完全代表打者力量，因此提出四項數據進行綜合評比，平均擊球初速每0.1哩、強擊球率每0.1%、預期長打率每0.001，各可獲得0.1分，每一轟則算1分。

分數加總起來，就代表打者的力量程度，藍鳥隊小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）以257.4分高居第一，大谷翔平254.2分排第二，第三名則是皇家隊捕手培瑞茲（Salvador Perez）的253.5分。

大谷翔平的平均擊球初速是93.6哩、強擊球率53.4、預期長打率0.612，另有46轟，小葛雷諾則只有預期長打率0.591輸給大谷，其他平均擊球初速95.1哩、強擊球率55.2、48轟都優於大谷。

報導中指出，大谷翔平在球季後段打擊表現下滑，不然很有機會搶下第一，但考量到他不僅打了639打席，還投了130.1局，體力上難免難以負擔，即使最後2個月只敲出9轟，但整季46轟裡，仍有令人印象深刻的全壘打。

路特評價大谷：「在球場上，他沒有辦不到的事，而且還都做得很好，他驚人的力量在這個MVP賽季中完全展現。」