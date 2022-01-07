MLB／洛磯隊傳奇強打名人堂得票破五成 前隊友讚爆

洛磯隊傳奇強打赫爾頓（Todd Helton）第四度參與名人堂票選，根據BBHOF Tracker追蹤亮票結果，他的得票率已突破五成，雖然要在本次票選就到達75％有難度，但相比過去已有長足進步。過去一同效力洛磯隊的明星游擊手土洛威斯基（Troy Tulowitzki）日前則在廣播節目上稱讚老隊友：「他集所有名人堂球員的技能於一身。」

據美媒《The Score》「我認為他為球場帶來了一種韌性，他攻守俱佳，得到過很多打擊獎項，power也很好。」土洛威斯基說。他表示，赫爾頓是名偉大的球員，絕對有資格成為名人堂的一員：「他集所有名人堂球員的技能於一身。」

48歲的赫爾頓去年的得票率為44.9％，而根據BBHOF Tracker追蹤亮票結果，他目前獲得了56.4％的選票，雖然離75％門檻仍有一段距離，但他還有6次機會。

赫爾頓自2006年起生涯17年都待在洛磯隊，他曾5度入選明星賽、獲得4座銀棒獎和3座金手套獎，生涯平均打擊三圍.316/.414/.539，還有369轟、1406分打點成績，並在2007年成為大聯盟史上首位連續十年打出超過35支二壘安打的球員。