MLB／挖洋基牆角！ 夏維茲無情跳槽至大都會直升打擊教練
原定是洋基隊最新佈局，新球季將擔任助理打擊教練的6屆金手套得主夏維茲（Eric Chavez），今日卻被爆出改跳槽至同城的大都會隊，且直升打擊教練，被挖牆角的洋基也只能送上祝福。
夏維茲在20001至2006效力運動家時，創下金手套三壘手6連霸壯舉，並獲得一座銀棒獎及四度獲得年度MVP選票。離開運動家後相繼效力洋基、響尾蛇，但表現已大不如前，並在2014年宣布退休，結束16年球員生涯。
退役後仍持續為棒壇奉獻的夏維茲，曾在洋基任職特殊球探一職，之後也進入天使管理層擔任總管特助，豐富的資歷吸引不少球隊有意聘請加入教練團，最終經歷一番波折後，夏維茲將擔任大都會新科打擊教練，這也是他第一份全職教練工作。
根據大聯盟記者爆料，夏維茲最後選選擇琵琶別抱大都會，背後原因可能與他先前在天使擔任特助時，就是在現任大都會總管的艾普勒（Billy Eppler）底下做事有關，新球季兩人將再次於同隊打拼。此外，短暫的前東家洋基也傳出已獲准他跳槽至大都會。
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