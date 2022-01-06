MLB／美媒估十大自由球員身價 柯瑞亞可獲10年91億居冠

受大聯盟封館影響，自由市場仍有許多球員尚未找到屬意下家。在交易停擺期間，美媒《CBS Sports》也趁勢分析目前10大自由球員身價，其中大咖游擊手柯瑞亞不出所料，以10年3.3億美元位居第一，此外日本強打鈴木誠也在眾多大聯盟好手中脫穎而出，躋身第六。

先前傳出要巨額肥約的柯瑞亞，預估身價至少從3億美元起跳。在遊騎兵灑大錢以10年3.25億美元網羅席格（Corey Seager）後，外界也預測柯瑞亞能超越此合約並持續推高價碼，《CBS Sports》最後預計他能獲得10年3.3億美元（約91.2億台幣）的鉅約。

而擁有多功能守備能力的「老大」布萊恩（Kris Bryant），則緊追在後，被認為有望取得6年1.8億美元（約50億台幣）大約。