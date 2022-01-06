MLB／全壘打王麥奎爾不敵小便球 雙城投手連續兩次得逞

連續兩次對決用「小便球」解決全壘打王？雙城隊退役投手土克斯伯里（Bob Tewksbury）曾在1998年演出「奇蹟」，當時是紅雀隊重砲麥奎爾（Mark McGwire）締造單季70轟，改寫大聯盟紀錄的瘋狂球季。

大聯盟勞資協議去年12月初到期，雙方針對新協議未有進展，目前持續封館中；大聯盟官網看不到任何現役球員動態，最近推出不少老故事，土克斯伯里24年前用超慢速球解決麥奎爾，今天成為報導重點，勾起很多老球迷的回憶。

麥奎爾和小熊隊退役名將索沙（Sammy Sosa）1998年大對決，兩人互相追逐一整個球季，最後麥奎爾以70轟對66轟勝出，成為史上首位單季70轟打者，這個驚人紀錄在2001年被巨人隊邦茲（Barry Bonds）以73轟超越。

麥奎爾、索沙的全壘打大戰也救了大聯盟在1994年大罷工後，一度低迷不振的人氣，重新點燃眾多球迷的熱情。

雙城1998年6月29日在主場對戰紅雀，當時麥奎爾在開季前73戰已有36轟，土克斯伯里登板先發，當然承受極大壓力，這位37歲老將決定使出怪招對付全壘打王。

土克斯伯里曾經效力紅雀6年，生涯13年投出110勝，球路以直球、曲球為主，最快球速很少超過90英里（145公里），有時會突然投出時速50英里（80公里）的超慢曲球，麥奎爾就是小便球的受害者。

這次「經典對決」，土克斯伯里首局讓麥奎爾揮出一壘方向滾地球，4上再來一次小便球，麥奎爾又撈成二壘高飛球出局，露出相當無奈的表情。

土克斯伯里回憶當時狀況，用小便球對付麥奎爾的前提是「已經兩人出局、壘上沒人」，剛好這兩次對決都是如此。

土克斯伯里還說，1996年效力教士隊時，也用小便球對付紅雀名將、前國聯MVP麥基（Willie McGee），「結果他接下來3天都沒和我說話。」