MLB／喝酒誤事葬送季後賽投球機會 釀酒人威廉斯還在懊悔

釀酒人牛棚大將威廉斯（Devin Williams）去年在國聯中區例行賽封王慶功嗨過頭，將右手一拳打在牆壁，造成嚴重骨折，賠上季後賽出場機會，也影響釀酒人奪冠路。在經歷手術後，已回到場上訓練的他至今仍懊悔不已，新球季還是期許自己能維持最佳狀態。

曾奪下國聯新人王及年度後援投手獎的威廉斯，在去年賽季出賽58場，繳出8勝2敗和23中繼3救援、防禦率2.50佳績，是釀酒人上賽季最倚賴的後援大將，但他卻樂極生悲在慶功宴上弄斷了右手。當確定缺席季後賽時，威廉斯也立即向隊友表達歉意，並內疚表示讓球隊與球迷失望了，自己也感覺虧欠隊友。最終釀酒人也在分區系列賽就敗給勇士、無緣爭冠。

對於去年愚蠢舉止，威廉斯仍深感後悔，並且還原當下過程表示，「當時我在一場爭執中心思混亂又處於喝茫狀態，才會一時衝動搥了牆壁，絕不是外界揣測的直接與別人發生衝突。事後我也很後悔，而且手真的很痛。這真的是很愚蠢的一件事」。

如今在歷經手術康復後，威廉斯已重回球隊展開訓練，並對新球季重新開打抱持希望，盼能維持健康狀態強勢回歸。