MLB／大聯盟史上最賺的投資 洋基市值已飆破50億美元
身為美聯八支創始球隊之一，洋基這支隊伍堪稱大聯盟史上最偉大投資，1973年已故老闆史坦布瑞納（George Steinbrenner）以1000萬美元買下洋基，將近50年過去了，洋基目前市值已攀升到50億美元。
洋基在1901年創隊，當時名為巴爾的摩金鶯（與現在的巴爾的摩金鶯無關），1913年正式更名為洋基，不過球隊經歷了相當長一段黑暗時期，1973年1月3日，史坦布瑞納家族砸下1000萬美元鉅額（約新台幣2.7億）從CBS手中買下洋基，並一手將它打造成「邪惡帝國」，這些年來也成為最多觀眾的球隊。
洋基被認為是世界上最成功的運動俱樂部之一，創隊以來一共贏得20次分區冠軍和40次聯盟冠軍，還有27次世界大賽冠軍，這些皆為大聯盟紀錄，其中在史坦布瑞納掌權下，洋基贏得7座世界大賽冠軍、11座美聯冠軍，尤其在1998到2000年達成世界大賽三連霸。
根據富比士報導，2012年時洋基的市值僅19億美元，目前已飆升至52.5億美元，短短9年翻了兩倍多，也大幅領先排名第二的道奇(35.7億美元)和第三的紅襪(34.65億美元)。
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