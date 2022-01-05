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MLB／真心想留住席格 道奇搶輸遊騎兵全是加州稅收惹的禍

聯合新聞網 / 綜合報導
道奇拚命想留住席格，最後卻敗給加州稅收規則。 路透
道奇拚命想留住席格，最後卻敗給加州稅收規則。 路透

2020年世界大賽MVP游擊手席格（Corey Seager）休賽期間和遊騎兵簽下一紙以10年3.25億美元大約，但據傳老東家道奇其實有拚命想留住這名強打，最後卻敗給加州稅收規則，未能留住席格。

道奇在去年賽季開打前曾開出8年2.5億美元給席格，換算一年也有 3125 萬美元，接近遊騎兵端出的年薪3200 萬美元，但德州、加州兩地之間巨大的稅收差異，導致道奇給出的合約價值大大降低，席格也因此投奔德州。

加州的稅率在全美也是名列前茅，德州則沒有個人所得稅。雖然大聯盟球員在客場比賽時都需要在當地州納稅，不過遊騎兵所屬的美聯西區，有3隊都是在不徵個人所得稅的州，道奇所屬的國聯西區，則是每一隊都位於要課稅的州。

席格加盟遊騎兵後，也大大誇讚球團季後積極地網羅球員，先是搶下明星二壘手塞米恩（Marcus Semien），右投葛雷（Jon Gray ）、外野手卡洪（Kole Calhoun）等球員，目前還打算在封館過後，加入競爭塞揚投手克蕭（Clayton Kershaw）的行列。

隨著席格出走，道奇現在游擊的空缺應該會由透納（Trea Turner）補上，雖然透納在去年季中被交易至道奇後主防二壘，不過他過去在國民時期為游擊手，因此要轉換防區不成問題。另一個說法是道奇也有考慮出手搶柯瑞亞（Carlos Correa），不過美媒較不看好這種做法，除了簽下柯瑞亞會讓球團整體薪資再上漲，柯瑞亞曾被控訴是靠作弊拿冠軍的球員，考量道奇為大市場球隊，應該不想簽下讓球迷反感的球員。

德州 薪資

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