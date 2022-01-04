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MLB／昔日卡布雷拉交易案大物退休 生涯是浪人15年換過10隊
曾在2005年獲得老虎第一輪指名，34歲外野手梅賓（Cameron Maybin）今日宣布退役，正式揮手告別15年球員生涯。
梅賓2005年於第一輪第10順位被老虎選走，當時頂著「超級大物」的光環，兩年後年僅20歲就登上大聯盟，是美聯最年輕的選手，不過老虎為了延攬巨砲卡布雷拉（Miguel Cabrera），該年就把梅賓當作交易籌碼送到馬林魚。
不過受傷勢與低潮影響，梅賓在馬林魚的3年上場機會十分有限，表現也不如預期，2010年他再度被球隊交易，轉戰教士初期表現不俗，但仍逃不開傷病的魔掌身手不斷走下坡，曾經一度還因使用安非他命被聯盟禁賽，因此隨後就開啟浪人生涯，總計在大聯盟打滾15年一共換過10支球隊，其中2017年跟著太空人一起拿到世界大賽冠軍戒指，2018年短暫重回馬林魚時曾跟陳偉殷當過隊友。
梅賓今天在推特上發文表示，自己將展開人生的下一篇章，也希望透過為黑人棒球員組成的「球員同盟」（The Players Alliance），提供下一個世代的黑人更多機會。
梅賓生涯出賽1162場，打擊率.254、72轟、354分打點、973支安打，187次盜壘。
Thank you from the bottom of my heart. pic.twitter.com/oSSX5WZ83F— Cameron Maybin (@CameronMaybin) January 3, 2022
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