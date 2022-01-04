MLB／太多球隊想「坦」 薛則控已影響到球員權益

大聯盟進入封館如今已逾1個月，身為球員工會代表的薛則（Max Scherzer），接受洛杉磯時報專訪，一一陳述勞方爭的究竟是什麼，對於今年賽季能否如期開打，他直言：「這真的很難預測。」

趕在舊版勞資協議到期前，球隊以多筆大約綁定選手，其中就包括在去年11月30日簽約完成的薛則，他以3年1.3億美元的史上最高年薪合約投奔大都會隊；辦完加盟記者會的幾個小時後，薛則以球員工會代表的身份參與會議，確定勞資談判破局，大聯盟進入封館。

洛時對此也提出疑問，明白指出：「包括你自己在內，許多球員都在封館前簽下大約，人們看了可能會說那不就代表體制運作良好、那有什麼問題？你該如何解釋。」

薛則對此反駁，這並不代表原有體制沒有問題，而是球員、球隊都擔心可能發生的封館，想趁還能接觸談約時底定，「至於合約金額龐大，那顯示了球隊知道時間已不站在他們那邊，急於在封館前追逐他們想要的自由球員。」

薛則在訪談中提出了勞方對於現存體制的質疑，著墨不少於球員在不自由的年限上（完整年資6年）少賺的錢。「我們被灌輸的概念是，在你的生涯前期會少賺一點，但你會在生涯後期賺進更多的錢。」薛則提出質疑，「但球隊並不會為了球員過去的輸出買單」。

他更指控，有球隊早早向新秀提出打了折扣的長期合約，告訴選手「簽下去，明天就能上大聯盟，不簽就繼續待在小聯盟。」薛則對此痛批：「大聯盟是所有選手的夢，但球隊卻以此作為財務操弄的手段。」他也以小熊隊當年為了多用布萊恩（Kris Bryant）一年的的策略性升降為例，「這可能發生在他身上，也可能發生在每一個人身上。」

被問到勞方究竟想在這次協商中得到什麼？薛則說：「正直的比賽」。他指出，「身為球員，我們感覺有太多球隊在舊版的勞資協議之下，進入球季時根本沒有意圖想贏，即便是打著重建的策略，我們看到了不管是大市場、小市場球隊都想『坦』，那不該成為球團的理想策略。」

「很明顯地，越來越多球隊在『坦』，我不會說在『坦』的球隊老闆是壞蛋，因為體制就是這樣，選秀權越高越有價值，而勞資協議准許球隊取得他們想要的新秀的方式就是輸球。」薛則表示，當球隊進入搶狀元模式，精算選手年資，把6年操作成7年，「在我們看來，那並不OK，那也是我們停工的理由之一。」