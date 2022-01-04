MLB／前悍將洋投邦威投回美職？傳以小聯盟約返洋基

曾效力富邦悍將隊的30歲左投邦威（Manny Banuelos），可望投回美職體系，消息指出，他已與前東家洋基隊達成合約共識，將以小聯盟合約附帶大聯盟春訓邀約加盟，再次挑戰大聯盟。

邦威連兩個半季效力悍將隊，2020年是在下半季加盟，在季末投出壓制力，獲得隔年續約，去年則在季中因加入東京奧運墨西哥隊而解約離台，兩季合計投出7勝5敗、防禦率2.76，101局投球送出126次三振。

邦威返國後就在墨西哥聯盟出賽，目前效力庫利亞坎蕃茄人隊（Tomateros de Culiacan），10場先發取得4勝3敗、防禦率2.60，賽季進入季後賽，去年底傳出邦威加盟美職球隊消息後，球隊也在確認他可以續留到何時，他也同意續拚季後賽。

西文媒體El Fildeo報導提到，各項跡象顯示邦威已與一支大聯盟球隊達成合約，且猜測正是洋基提出小聯盟合約，附帶大聯盟春訓邀約。

邦威2008年就是與洋基簽約展開美職生涯，2015、19年分別在勇士、白襪隊升上大聯盟，2020年也曾與水手隊簽下小聯盟合約，但因疫情賽季人事縮編遭到釋出，輾轉來到台灣打拚，如今有望重返美職體系。