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MLB／星二代長大了！安卓瓊斯、沙胖之子預測列百大選秀內

聯合新聞網 / 綜合報導
安卓瓊斯之子德魯瓊斯是大聯盟今年預測選秀第一名。 圖取自網路
安卓瓊斯之子德魯瓊斯是大聯盟今年預測選秀第一名。 圖取自網路

俗話說：虎父無犬子，許多來自棒球世家的球員往往遺傳到上一代優秀的棒球基因，成為閃耀的「星二代」。大聯盟官網預測今年的百大新秀，榜單中也可見到多位昔日大聯盟球星的兒子投身選秀，曾奪下漢克阿倫獎及多座金手套獎的強打瓊斯（Andruw Jones）之子德魯瓊斯（Druw Jones）就名列選秀預測第一名。

18歲的德魯瓊斯是名外野手，他在各項評比中打擊得到55分（滿分80分）、力量60分、跑壘70分、臂力65分、守備70分，整體評價則60分，榮登選秀預測第一名。

傑克森哈勒戴名列今年預測選秀第52名。 圖取自網路
傑克森哈勒戴名列今年預測選秀第52名。 圖取自網路

榜上的星二代還不只一位，4度獲得銀棒獎的明星捕手哈勒戴（Matt Holliday）的兒子傑克森哈勒戴（Jackson Holliday）是名游擊手，他也在評比中獲得第52名。4度入選明星賽的克勞佛（Carl Crawford）也有個不只遺傳到長相、還遺傳到棒球基因的兒子賈斯汀克勞佛（Justin Crawford）。

賈斯汀克勞佛長相與父親克勞佛相當神似。 圖取自網路
賈斯汀克勞佛長相與父親克勞佛相當神似。 圖取自網路

其餘還有「沙胖」沙巴西亞（CC Sabathia）的兒子卡斯坦沙巴西亞（Carsten Sabathia）、麥奎爾（Mark McGwire）之子梅森麥奎爾（Mason McGwire）也將參加今年的選秀。

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