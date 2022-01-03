MLB／共通點不只二刀流！日媒：大谷、魯斯是「疫代英雄」

說起大谷翔平和「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）的共通點，除了兩人都以「二刀流」著稱外，你還能想到什麼嗎？日本媒體《日刊體育》駐美記者水次祥子報導，其實兩人都是在「疫情」肆虐的當代繳出亮眼的成績，成為另類「疫代英雄」，帶給人們無限希望。

大谷翔平在2021年賽季繳出9勝、46轟的超狂二刀流成績，儘管最後未能達成單季「勝投、全壘打雙位數」的偉大成就和拿下全壘打王，他仍以全票當選美聯年度MVP，並橫掃各大媒體的年度最佳運動員獎項，成為自1919年的貝比魯斯之後，當代首屈一指的頂尖二刀流球員。

新冠肺炎疫情近2年肆虐全球，大聯盟在經歷了無觀眾的2020年賽季後，大谷翔平去年以亮眼的二刀流成績轟動棒壇，震撼全世界球迷。巧合的是，1918年的美國也曾爆發西班牙流感大流行，當時效力於紅襪的貝比魯斯就在該季創下驚人的13勝、11轟，還抱走全壘打王寶座，十分振奮人心。

「在充滿不安的社會中，他帶給人們希望。」棒球歷史學者詹金森（Bill Jenkinson）點出，貝比魯斯是美國體育界最早進行慈善活動的球員，是小球員們的榜樣，更是傳奇般的存在。

除了都在疫情下繳出優異表現外，水次祥子也提到大谷翔平和貝比魯斯同樣有著謙和有禮的個人特質與魅力，加深了振奮人心的作用並不斷帶來希望。