伸卡球完蛋了嗎？ 前塞揚獎得主絕活成去年最廢投球

新的一年到來，按照慣例，大聯盟官網回顧了去年一整季最刁鑽的球路。許多熟悉的名字像是火球男查普曼（Aroldis Chapman）超越人體極限的快速球、狄葛隆（Jacob deGrom）比速球還快的滑球或是大谷翔平拿手的快速指叉球自然都榜上有名。另外新科塞揚獎得主柏恩斯（Corbin Burnes）不讓李維拉（Mariano Rivera）專美於前的卡特球也令人嘖嘖稱奇。在新科技與訓練方式的幫助下，投手的各種球路越投越犀利。儘管大聯盟在季中開始加強「取締」投手沾滿松焦油的「黏ＴＴ球」，整季下來投強打弱的大環境仍難以扭轉。最終大聯盟打者只打出.244的打擊率，創下1972年以來新低。

當然不是所有投手的任何球路都能吃死打者。在四縫線速球、滑球、曲球與快速指叉球都有投手各擅勝場的同時，過去曾是熱門球路，也是旅美好手王建民賴以拿下兩年19勝的伸卡球（二縫線速球）卻逐漸成了失傳的神技。據統計大聯盟投手使用伸卡球的比例在2010年達到最高峰（22.2%），之後五年仍維持在20%以上，但自2016年起投伸卡球的人越來越少，甚至有投手將之完全「封印」——最有名的例子當屬狄葛隆跟洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）。看到這兩人捨棄伸卡球後表現一飛沖天，許多投手紛起效法。上一季伸卡球的使用比例已經下降到歷年最低的14.8%，都快看不到滑球（19.9%）的車尾燈。

伸卡球難投又傷手臂，已逐漸退出主流球路，這不禁讓人想起2006~2007的伸卡球黃金年代，當時「伸卡王子」王建民連兩年在美聯拿19勝、「伸卡大師」韋伯則是在國聯兩季拿下34勝，其中6場完封。 歐新社資料照片

年輕投手可以及早改弦易轍放棄伸卡球改投其他球路，反之賴伸卡球為生的老球皮想學會新把戲就跟中年轉行一樣大不易。這其中最慘的莫過於去年轉戰小熊及教士的艾里耶塔（Jake Arrieta）。想當年艾里耶塔就靠他這一手伸卡球絕技在2015年可說是「人擋殺人，佛擋殺佛」，不但以22勝6敗、防禦率1.77的絕佳表現力壓兩大名投葛蘭基（Zack Greinke）及克蕭（Clayton Kershaw）榮獲塞揚獎殊榮，還投出無安打、在外卡賽對海盜投出無四死完封，並締造下半季最低防禦率0.75（15場先發投107.1局，僅失9分）的瘋狂紀錄。

六年前艾里耶塔的伸卡球大殺四方，六年後卻成了打者的最愛。根據官方Statcast進階數據統計，去年所有球路中遭打者痛擊最慘烈的就屬艾里耶塔的伸卡球。上一季艾里耶塔投的930球伸卡平均讓對手多得23分，高居全大聯盟之冠。平均每投100球對手可以多得2.5分同樣無人能及。（第二名的哈維「只有」2.0分）最扯的是當打者面對艾里耶塔的伸卡球，打擊率及長打率竟暴漲到.379跟.649——今年打擊王透納（Trea Turner）的打擊率也才.328，長打率第一的哈波（Bryce Harper）也不過.615。

艾里耶塔的伸卡球失去尾勁時，就像打擊練習機一樣好打，去年8月18日他對落磯山3.1局投球就被打出7支安打。大聯盟YouTube官方頻道

艾里耶塔的伸卡球不是今年才出的問題，早在三四年前他轉到費城人時就已江河日下。前年他的伸卡球被打擊率（.402）及被長打率（.634）之誇張跟去年相比還猶有過之。但即便他的投球已經如此不靠譜，不知是不是以為只要回到常春藤球場，艾里耶塔就能重返榮耀，小熊高層還是同意付出一年400萬美元的代價讓他鳳還巢。結果我們都看到了——艾里耶塔20場先發的防禦率高達6.88，只投了86.1局就被狂轟濫炸21發全壘打。八月被釋出後艾里耶塔幸運地被正為傷兵所苦的教士看上——殊不知這是他的不幸，也是教士的不幸——正當所有人都認為艾里耶塔不可能更糟之時，他在聖地牙哥又投出四場防禦率高達10.95的先發，一舉將單季防禦率推昇到7.39。不但是上季所有先發20場以上的投手中最高，也是2000年遊騎兵投手奧力佛（Darren Oliver，防禦率7.42）以來頭一次有投手表現這麼誇張。

值得注意的是，上一季造成失分最多的球路除了艾里耶塔的伸卡球外，無巧不巧地，第二名戴維斯（Zach Davies，碰巧也在小熊）投的也是伸卡球（平均讓對手多得19分）。其實現役投手中伸卡球投得好的仍不乏其人。像是新崛起的釀酒人投手郝瑟（Adrian Houser），剛簽下破紀錄合約的馬林魚新王牌阿坎塔拉（Sandy Alcantara）都算個中翹楚。特別值得一提的還有老當益壯的紅雀投手韋恩萊特（Adam Wainwright），他的伸卡球去年每100球讓對手少得1.7分，在所有投手的球路中排名第9，打擊率、長打率更分別只有.175（第9）及.225（第4），絕對稱得上是最難打的球路之一。年歲漸長球威下滑雖是常態，但能找出應對之道的投手也大有人在。

伸卡球要是投得穩，還是很有用的武器，紅雀老將韋恩萊特就是最好的證明。 歐新社資料照片

無論如何，伸卡球的沒落仍是不爭的事實。就在艾里耶塔拿下國聯塞揚獎的2015年，美聯塞揚獎也落入另一位伸卡球大師——前太空人王牌凱柯（Dallas Keuchel）之手。如今事過境遷，凱柯上一季在白襪也是強大先發投手陣容中唯一表現不佳的戰犯（防禦率高達5.28，白襪其他先發投手只有3.17）。如今越催越快的四縫線速球、角度越來越犀利的滑球才是顯學。不過風水輪流轉，大聯盟的潮流總是不斷在改變。相信有一天，我們會有機會再次看到像王建民、艾里耶塔及凱柯全盛時期如保齡球般無比沈重的強大伸卡球。