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MiLB／冬夏奧運銀牌好手 美國掌旗官艾瓦瑞茲轉戰道奇

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
艾瓦瑞茲。 路透
艾瓦瑞茲。 路透

拿下過冬季、夏季奧運銀牌的滑冰、棒球雙棲好手艾瓦瑞茲（Eddy Alvarez），在新的一年情定棒球，與美職道奇隊簽下小聯盟合約。

古巴裔的艾瓦瑞茲在邁阿密長大，從小練習滑輪溜冰、棒球，2014年俄羅斯冬奧曾與隊友一同拿下5000公尺競速滑冰接力銀牌，不過他曾說：「滑冰是我的短期目標，棒球才是我的熱情所在。」

拿下奧運銀牌後，艾瓦瑞茲改為專心打棒球，先後加入白襪、馬林魚隊，也在2020年升上大聯盟，去年披上美國國家隊戰袍出征東京奧運，並擔任掌旗官，最後收穫棒球銀牌，成為美國第三位、世界第六位於冬、夏季奧運都奪牌的運動員。

艾瓦瑞茲今天在個人社群平台放上道奇隊Logo的照片，他先感謝馬林魚隊讓一位在地孩子夢想成真、站上大聯盟，隨後也透露，2022年開始，自己將加入道奇隊這支老牌球隊，「棒球就是難以預測」。

由於大聯盟目前因新版勞資協議無法完成，目前正處於封館狀態，各球隊無法接觸球員，只有小聯盟維持正常運作，因此可推知艾瓦瑞茲簽下的是小聯盟合約。

1月底將滿32歲的艾瓦瑞茲，近兩年在大聯盟合計出賽36場，有1轟、6分打點，打擊率1成88，在馬林魚隊3A的成績則是31場敲出4轟、16分打點，打擊率2成88，季後成為自由球員。

棒球 大聯盟

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