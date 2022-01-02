MLB／不被酸言酸語動搖 筒香嘉智大爆發證明自己

大聯盟日籍野手筒香嘉智去年球季一度遇到低潮，「打不到速球」、「回來日本吧」的評語不斷出現，但他轉隊到海盜後，終於找回打擊手感，他表示這些評語自己雖然都有聽到「但不會動搖我的決心」。

筒香嘉智結束在日職橫濱隊的10年生涯，2019年與光芒簽下2年、1200萬美元合約，隔年在大聯盟繳出單季8轟、打擊率1成97的成績，去年陷入低潮相繼遭到光芒、道奇隊釋出，但是在海盜隊找到機會，出賽43場敲出8轟、打擊率2成68，也獲得合約續留。

筒香嘉智在接受日本媒體「Web Sportiva」專訪時表示，在光芒隊時期，因為修改打擊動作、縮短揮棒軌跡，但沒有收到好的效果，反而無法應對速球。

到了道奇隊後，反而鼓勵筒香嘉智找回日職時期的打擊動作，雖然沒有立刻打出成績，但卻也讓他知道未來的方向，結果等到海盜隊的大爆發。

筒香說：「在道奇隊有一段時間，我想做的跟做到的事很契合，所以我不會懷疑這個調整。」反而是縮短揮棒軌跡這點，他坦言有點不適合自己。

兩度被釋出加上在小聯盟的期間，讓筒香嘉智體驗到美職的高度競爭，他舉例，在小聯盟時，有球員可能被交易來的隔天就離開球隊，每兩周大概就會有人離隊，「這是在日本不會出現的環境」。

另一點讓筒香感受到的不同，是大聯盟投手就連變化球都很有「重量」，無論變化球或速球的回轉數都很高，打起來不像在日本時「可以打得很遠」的感覺，所以自己也更加強重量訓練，希望能夠跟大聯盟投手抗衡。

大聯盟的變化球還有不同之處，筒香指出，不只是有變化幅度大的球路，也有幅度小但強勁的變化球，就算是曲球也有在日本沒看過的軌跡，為了面對這些變化球，在掌握速球的節奏上難免受到影響。

打不到速球的時候，外界難免出現難聽評論，甚至要筒香嘉智準備回日本，筒香說：「這些言語難免會傳到我耳朵裡，也看過一些報導，但是我的決心沒有被動搖，雖然調整打擊難免會有些焦慮，但我從來不會想到要回日本。」