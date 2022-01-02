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MLB／今年才15歲！國民隊強打索托弟弟 本季有望加盟大都會

聯合新聞網 / 綜合報導
國民隊強打少年索托（圖）的胞弟今年有望與大都會簽約。 路透社
國民隊強打少年索托（圖）的胞弟今年有望與大都會簽約。 路透社

美國媒體《Essentially Sports》報導，國民隊強打索托（Juan Soto）年僅15歲的弟弟埃利安（Elian Soto）將有望加盟大都會，而他日前也在推特放上自己穿著大都會隊練習衣訓練的影片，彷彿間接證實此事。

大聯盟今年的國際自由球員簽約將從美國時間15日展開，而埃利安日前在社群以「準備好迎接今年的挑戰了嗎？」為題，放上自己身穿大都會練習衣的影片，引發美媒關注。

目前美媒對埃利安的了解並不多，只知道他和哥哥索托一樣是名左打，可以守三壘或外野，最驚人的是，他今年只有15歲。

據消息人士指出，大都會將在7月2日與埃利安簽約，雖然看起來距今仍有一段時間，但年輕的他若能成為像索托一樣的強打者，未來將無可限量，兩人也有望在國聯東區互別苗頭。

索托在19歲時就初登大聯盟，是當年國聯最年輕的球員，在新人王票選僅次於勇士隊亞古納（Ronald Acuna Jr.）。從打職棒第二年至今的3個球季都是年度MVP的有力候選人。「本壘板紀律」更是他最大優勢，上壘率已連2季在聯盟獨佔鰲頭，再加上優秀的長打能力，讓他生涯4年的標準化攻擊指數高達160。

美國 MLB

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