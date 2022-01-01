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MLB／去年登上台灣7冠王 張育成新球季有新目標
旅美好手張育成在2021年球季刷新不少台將紀錄，放眼2022年除了隊名從印地安人隊換成守護者隊，他也許下心願，要跳脫舒適圈「創下自己的新紀錄」。
張育成去年球季出賽89場，237打數敲出54支安打，包括9發全壘打，創下大聯盟台將單季全壘打最多轟紀錄，另有3支三壘打、14支二壘打、39分打點。
打擊數據大進補，張育成在生涯累積數據成為台灣7冠王，全壘打（10）、安打（69）、二壘打（16）、三壘打（4）、得分（41）、打點（46）、出賽數（127）都遙遙領先所有旅美野手，只剩盜壘（1）這項還沒佔據榜首。
張育成今天在臉書上告別2021年，他回顧去年球季有了許多第一次，包括第一次守一壘，第一次有兒子陪伴的球季，第一次擊出九轟全壘打，第一次燙張君雅小妹妹的頭、第一次舉行線上義賣會，「2021讓我突破自己」。
展望2022年，張育成說：「我也要繼續跳脫舒適圈，創下自己的新紀錄。人生最大的敵人只有自己，沒有不可能只有要不要，一起加油。」
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