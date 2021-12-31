MLB／名人堂已開百張票 歐提茲人氣最旺入選機率高

大聯盟名人堂投票將在美國時間31日截止，根據最新開出的100張票中，「老爹」歐提茲（David Ortiz）仍以82％得票率高居第一，得票率75％以上的球星還有最後一年有票選資格的邦茲（Barry Bonds）、克萊門斯（Roger Clemens）。

大聯盟退役球員退休5年、並且這段期間內未曾復出者才能擁有候選資格，並且在票選中獲得75％的選票才能入主名人堂。

目前確定已開出100張選票，首度獲得票選資格的歐提茲獲得了82％的選票，據美媒報導，老爹接下來約只需獲得7成剩餘選票就可入主名人堂。而除了他以外，只有邦茲（81％）和克萊門斯（80％）的得票率超過75％。

邦茲和克萊門斯都是第十次、也是最後一次有資格參與投票，席林（Curt Schilling）同樣最後一次有候選資格，但截至目前為止，他的得票率僅65％。而與歐提茲同樣首度參與票選的還有A-Rod羅德里奎茲（Álex Rodríguez），他只獲得了48％的選票。