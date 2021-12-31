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MLB／無須討論！ 大谷翔平再獲美媒自選的年度最佳運動員

聯合新聞網 / 綜合報導
本季在大聯盟呼風喚雨的大谷翔平再度獲美媒評選為年度最佳運動員。 路透
本季在大聯盟呼風喚雨的大谷翔平再度獲美媒評選為年度最佳運動員。 路透

美國媒體《Sporting News》在今年的最後一天公布2021年度最佳運動員，再度由天使隊日籍球星大谷翔平包辦，報導提到，這個獎完全無須討論，人選就擺在眼前，「現在唯一的問題是，大谷究竟能變得多強？」

該媒體揭露大谷翔平的進階打擊數據，他每11.7打數就能打出1支全壘打，是美聯第一；他所擊出的飛球有33％會形成全壘打，為全大聯盟最佳；強勁擊球（擊球初速超過98英哩、擊球仰角26至30度間）比例也是大聯盟最高；另外，他的wRC+（標準化加權製分產量）達152，OPS為.965、強擊球（擊球初速超過95英哩）比例45.1％和壘打數318都排在全聯盟前五名。

報導接著寫道：「告訴你，大谷翔平還會投球。他的最快球速達101英哩，並且有著一顆被打擊率僅.087的指叉球。而本季對上大谷的打者，平均擊球初速只有88英哩，這就代表了打者的揮棒時機完全不對。」

《Sporting News》盛讚，不管是投手大谷，還是打者翔平都相當有天分，而且他的二刀流不僅止於聯盟平均水準，因此本來得花時間討論的年度最佳運動員得主今年完全不用猶豫，肯定是大谷翔平，「如果一直討論，看起來真的會很蠢。」而文末該媒也寫道：「現在唯一的問題是，他究竟能變得多強？」流露出未來對大谷翔平表現的期待。

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