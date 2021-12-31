MLB／無須討論！ 大谷翔平再獲美媒自選的年度最佳運動員

美國媒體《Sporting News》在今年的最後一天公布2021年度最佳運動員，再度由天使隊日籍球星大谷翔平包辦，報導提到，這個獎完全無須討論，人選就擺在眼前，「現在唯一的問題是，大谷究竟能變得多強？」

該媒體揭露大谷翔平的進階打擊數據，他每11.7打數就能打出1支全壘打，是美聯第一；他所擊出的飛球有33％會形成全壘打，為全大聯盟最佳；強勁擊球（擊球初速超過98英哩、擊球仰角26至30度間）比例也是大聯盟最高；另外，他的wRC+（標準化加權製分產量）達152，OPS為.965、強擊球（擊球初速超過95英哩）比例45.1％和壘打數318都排在全聯盟前五名。

報導接著寫道：「告訴你，大谷翔平還會投球。他的最快球速達101英哩，並且有著一顆被打擊率僅.087的指叉球。而本季對上大谷的打者，平均擊球初速只有88英哩，這就代表了打者的揮棒時機完全不對。」

《Sporting News》盛讚，不管是投手大谷，還是打者翔平都相當有天分，而且他的二刀流不僅止於聯盟平均水準，因此本來得花時間討論的年度最佳運動員得主今年完全不用猶豫，肯定是大谷翔平，「如果一直討論，看起來真的會很蠢。」而文末該媒也寫道：「現在唯一的問題是，他究竟能變得多強？」流露出未來對大谷翔平表現的期待。