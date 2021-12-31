美媒評點2021大聯盟10大事件 大谷旋風不敵封館排第二

2021年的最後一天，美國媒體《The Score》特地整理了大聯盟年度10大事件，其中不乏繳出驚人表現的巨人、勇士，而以「二刀流」風靡棒壇的大谷翔平旋風僅排名第二，頭條事件為大聯盟勞資談判破裂進入封館。以下就帶大家一起來回顧。

10.印地安人掰掰 「守護者隊」崛起

印地安人隊用了超過1個世紀的隊名確定走入歷史，新球季將用新隊名Guardians（守護者）。 美聯社

隨著「反印第安人綽號」的抗議活動高漲，美國各職業隊逐漸改掉象徵「原住民」意義的綽號和吉祥物，克里夫蘭也將擁有歷史悠久的「瓦胡酋長」隊徽去除，新球季也正式公布以「守護者」作為球隊新名稱。不過，守護者隊球迷更在乎的是，球隊能否依著新氣象，在下個賽季衝擊隊史睽違74年的世界大賽冠軍呢？

9.雷聲大雨點小 大都會馬戲團

林多季前與大都會簽下大約，表現卻不盡理想。 法新社

2021年初，大都會隊球迷曾一度懷抱希望，因為球隊以破紀錄的鉅約綁住明星游擊手林多（Francisco Lindor），季中又補進貝茲（Javier Báez），組成黃金中線組合。不過林多在傷病中掙扎、受到主場球迷噓聲，狄葛隆（Jacob deGrom）的右肘傷勢也讓大都會與季後賽漸行漸遠。這回搶在大聯盟封館前，大都會簽下塞揚強投薛則（Max Scherzer）助陣，大都會明年能否擺脫星光熠熠卻無法打進季後賽的窘境，值得球迷關注。

8.中斷道奇霸業 巨人隊驚艷四方

巨人本季驚奇成為國聯西區王者。 美聯社

在2021年季初，外界大多認為國聯西區應該由道奇與教士爭天下，沒想到半路程咬金，巨人打出破紀錄的107勝，登頂例行賽國西龍頭。雖然最終在國聯冠軍戰惜敗給道奇無緣晉級世界大賽，但仍令球迷留下深刻印象。

7.神交易成最大贏家 世界大賽冠軍勇士隊

勇士隊睽違26年再奪世界大賽冠軍。 美聯社

在季中交易大限截止時，勇士的勝率還不到5成，而且明星賽期間亞古納（Ronald Acuna Jr）因膝傷整季報銷、重砲歐蘇納（Marcell Ozuna）被指控家暴被迫放假、右投索洛卡（Mike Soroka）阿基里斯腱傷勢整季報銷，勇士一度與國東龍頭有著8場勝差。不過總管安索波洛斯（Alex Anthopoulos）交易大限前幾筆「神交易」，讓例行賽88勝的勇士一路過關斬將，抱走世界大賽冠軍。

6.打到最後一天才底定 瘋狂的美聯東區

光芒很早就確定收下美聯東區冠軍，但其他四隊卻爭得你死我活直到最後一天才底定。 美聯社

若提及本季最精采的分區例行賽之爭莫過於美聯東區了，2021年例行賽，美東有多達4支90勝的隊伍，細數大聯盟百年歷史，在今年以前，這種現象只在1978年出現過。本季例行賽光芒以強勢的百勝居龍頭紅襪、洋基和藍鳥則為了爭奪2個外卡席位展開激烈的爭奪。最終洋基和紅襪分別以92勝晉級，將91勝的藍鳥無情踢出季後賽。

5.超級巨星 超級合約

塔提斯本季打出超級巨星價值。 美聯社

對大聯盟許多球員來說，今年是簽下大約的一年。在小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）與教士達成3.4億美元（約新台幣94億3908萬元）合約後的幾個月，林多就和大都會以創紀錄的10年、3.41億美元續約。接著7月季中交易，許多出乎意料的球員找到了新東家，之後進入休賽季，光是11月，大聯盟球員就簽署了價值高達16.7億美元（約新台幣463億6254萬元）的自由球員合約。別忘了當封館結束之時，眾多明星自由球員入柯瑞亞（Carlos Correa）、弗里曼（Freddie Freeman）和史托瑞（Trevor Story）都尚未簽約，屆時他們的合約可能再次震驚各界。

4.加油聲回來了！ 球迷回歸球場

大聯盟本季重新開放球迷進場，日本球迷當然把大谷追好追滿。 美聯社

今年夏天，隨著美國放寬防疫規定，人們逐漸恢復正常生活，棒球迷也終於能重返球場。整個賽季從夏天直到秋天，球迷踴躍進場，讓棒球場重新熱絡起來熱情。甚至對有過偷暗號醜聞的太空人以「噓聲」伺候，表達他們的不滿。

3.防疫也防弊 加強取締黏性物質

水手左投桑提亞戈（中）本季曾因被認定使用黏性物質遭驅逐出場。 路透

自美國時間6月21日起，投手必須接受裁判隨機檢查是否使用黏性物質，被發現的投手將會面臨驅逐出場和停賽處分。效果立竿見影，自開始取締黏性物質後，大聯盟打者的平均打擊表現由.239/.313./.400，上升至.248/.320/.419。此外，在此之前本季有過創紀錄的9次無安打比賽，但在加強取締黏性物質後僅有3次。

2.貝比魯斯再世 大谷翔平奇幻之旅

在2018年球季結束後接受TJ手術，完全恢復健康的大谷翔平向全世界展現大聯盟百年來不見的「二刀流」。27歲的大谷翔平在投手端繳出9勝2敗，防禦率3.18、K9值高達10.8；打擊部分有46轟、8支三壘安打、OPS.965的表現，並參加全壘打大賽，並同時以投手、DH身分入選明星賽，季後包辦美聯年度MVP、主席歷史成就獎、最佳陣容第一隊、最佳陣容第二隊等大獎。

1.勞資談不攏 大聯盟進入封館

大聯盟勞資喬不攏的狀況下終於走上封館之路。 美聯社

美東時間12月2日午夜，集體談判協議到期，大聯盟將球員拒於門外，真正實行「封館」。這是大聯盟自1994年球員罷工以來首度停擺，這次封館也讓原本各隊該「動作頻頻」的休賽期畫上休止符，導致許多明星球員仍在自由市場待價而沽上。現在大聯盟也只能期待解除封鎖，好讓一切回歸正常軌道。