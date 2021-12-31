MLB／2016太多失敗合約埋勞資破局禍因 陳偉殷又被點名

大聯盟目前已封館近一個月，沒新聞時期只能回顧過往，《ESPN》近日就整理出過去十年自由市場的巨額交易，察覺2016年的多筆鉅額自由球員簽約，就是影響到目前勞資談判破裂的開端，其中當年陳偉殷那筆5年8000萬美元鉅約、事後成為失敗投資也列名其中。

報導中指出，2016年堪稱是「自由市場指標性的一年」，當時各球隊在自由市場投入的金額總計高達24.3億美元，寫下聯盟史上最高紀錄。不過作家邵恩菲德（David Schoenfield）卻認為，即便那年眾多球員獲得天價合約，卻沒有繳出符合身價的表現，讓制服組僅能看著大筆鈔票放水流。有了前車之鑑後，球團高層也逐年不願再拿出巨額合約，而是將錢花在更有效益的地方，進而導致勞資天秤失衡。

2016年總計有7名球員拿到一億以上的肥約，包括7年2.17億美元的普萊斯(David Price)、6年2.06億美元的葛蘭基（Zack Greinke）、7年1.61億美元的戴維斯(Chris Davis)等人，6年1.32億美元的厄普頓（Justin Upton)、6年1.3億美元的奎托(Johnny Cueto)等，不過最終都未能兌現在成績上，或是合約中段就急速衰退。

此外共有14球員的合約超過5000萬美元，但多數也不盡理想，當年與馬林魚簽下5年總價8000萬美元合約的陳偉殷就再次被點名，轉隊後不僅表現大幅下滑，還多次因傷缺席賽事、球團報酬率極低。另外還有5年8000萬美元的李克（Mike Leake）與5年9000萬的薩馬傑（Jeff Samardzija）等人，成績皆不如預期。

文末指出，勞資雙方會陷入僵局就是與這年有關，太多拿大約的球員繳出不符身價的成績，讓球團高層對於合約開始錙銖必較，講究把錢花在刀口上，不會一股腦大撒幣追求球員。這對頂尖球星並不會受太大影響，但中產階級球員就沒辦法像過往一樣獲得好的待遇，像是陳偉殷與李克等人的合約就很難中型合約已很難見到，也是造成近年薪資M型化的遠因。