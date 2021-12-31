MLB／守護者等他回來 法蘭柯納明年還是張育成的總仔
守護者隊（原名印地安人）教頭法蘭柯納（Terry Francona）今年7月因健康問題告假，球季提前落幕，動完左腳手術的他，目前已經不需拐杖、仍穿著保護靴，對明年重返賽場抱持信心。
62歲的法蘭柯納近兩年身體狀況拉警報，去年的縮水賽季出現血栓問題，僅執教14場比賽，今年則因葡萄球菌感染，一度面臨左腳趾恐需截肢，最終在手術後保全腳趾。
法蘭柯納近日受訪談到自己的身體狀況，目前復元進度良好，明年賽季重返賽場不成問題，他也透露與球團總裁安托列提（Chris Antonetti）之間的對話。
法蘭柯納回憶，「我在8月時告訴他，如果你覺得該是時候向前走了（換教頭），不需要徵求我的意見，不要讓我們之間的友誼成為球隊的阻礙，那對你並不公平。」安托列提給他的回覆是，「任何時候你覺得你OK了，我們都希望你回來。」
只要他的健康狀況無礙，明年將是法蘭柯納在守護者的第10季，繼續擔任台將張育成的教頭。
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