MLB／塔薛爾拉41歲重返喬治亞理工 同學愛找他問投資

生涯409轟的重砲塔薛爾拉（Mark Teixeira），今年首度符合名人堂票選資格，想越過避免遭除名的得票率5%門檻有危機，但他近期有更熱衷的事，就是在41歲的年紀重返校園。

塔薛爾拉在2001年被遊騎兵第1輪第5順位籤挑選時，距離取得喬治亞理工學院學位還差1年，2016年從洋基退役後曾於ESPN擔任球評，今年則決定重返喬治亞理工完成學位，每3周往返一次住家德州奧斯丁與學校亞特蘭大之間，課餘也常與年紀幾乎只有自己一半的同學們打交道。

「幾乎每堂課結束後，我都會和同學去咖啡廳或去喝點小酒，他們大多是21歲。」塔薛爾拉笑說：「我們會一起外出，他們會問『嘿，馬克，我對房地產很有興趣、我對運動很有興趣，你有什麼建議嗎？或是你有什麼管道嗎？』」

決定重返校園，塔薛爾拉希望透過身體力行，讓3個分別是11、14、15歲的孩子有啟發，即便他是衣食無缺的前職棒球星，仍須為了工作、課業付出努力。

塔薛爾拉說：「重返校園後，我的孩子看到我為了通過考試苦讀、看到我埋頭寫報告，他們知道其實我不必做這些，我不是真的需要靠這紙文憑來找工作，但他們看到我努力的過程。」

塔薛爾拉也談到大聯盟封館事件，他表示，「現在的感覺是，沒有任何一方想要成為對方的夥伴，我不知道，但我很慶幸這不是我的工作。」他盼勞資雙方早日達成共識，「達到你好我也好，攜手賺進更多的錢。」