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MLB／挑戰亞洲職棒失利 大聯盟92轟砲手包爾轉戰墨聯

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
大聯盟敲過92轟的包爾轉戰日、韓職都失利，最後決定到墨西哥聯盟再拚一次。 截圖自DiablosRojosMX球隊官方推特
大聯盟敲過92轟的包爾轉戰日、韓職都失利，最後決定到墨西哥聯盟再拚一次。 截圖自DiablosRojosMX球隊官方推特

大聯盟敲過92轟的包爾（Justin Bour）先後挑戰日、韓職棒失利，新球季要轉戰墨西哥聯盟，墨西哥紅魔鬼隊（Diablos Rojos del Mexico）宣布簽下這名重砲手。

包爾在2020年加入日本職棒效力於阪神虎隊，出賽99場敲出17轟、45分打點，打擊率2成43，表現不符合對洋將的預期，季末未獲得續約。

今年球季包爾先與美職巨人隊簽下小聯盟合約，在3A出賽33場，有6轟、打擊率2成13，6月轉而到韓職加入LG雙子隊，32場出賽僅敲出3轟，打擊率為1成70，狀況十分低迷。

33歲的包爾過去在大聯盟6年敲傳92轟，其中三個球季都是單季20轟以上的表現，然而到了亞洲職棒水土不服，再到墨西哥聯盟尋找機會。

紅魔鬼隊球團表示，隨著辛格頓（Jon Singleton）與美職釀酒人隊簽約，補充長打火力勢在必行，包爾的力量以及豐富的經驗，讓球隊相信他就是最適合的人選。

包爾 韓職 大聯盟

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