MLB／真的有這麼棒？ 美媒讚鈴木誠是「長打版鈴木一朗」

大聯盟已封館近一個月，何時結束無可得知。其中透過入札制度前進最高殿堂的日本強打鈴木誠也成受災戶之一，交涉進度只能急喊暫停。他的身手還是獲多支球隊青睞，美媒甚至將他媲美「長打版鈴木一朗」，給予極高評價。

正值當打之年的鈴木誠也，本季繳出攻守兼備表現，不只敲出38轟、打擊率打擊率.317優質成績，上壘率與長打率也都傲視央聯群雄，外加可守三、游的多功守備能力，讓他成為各隊爭相網羅的對象，包括洋基、紅襪等10隊都有意追求。

美媒《TTF》對於難得一見的日職好手，也給出高度評價，並將他與傳奇球星鈴木一朗相比，稱他為「長打版的鈴木一朗」。報導也指出，相較於其他故弄玄虛的野手，鈴木誠也在日職繳出實質成績單，曾有過金手套、4次明星賽等經歷，也證明他是有實力挑戰大聯盟。

不少人也期待封館結束後，現役日本第一強打將花落誰家，到時勢必將掀起一波搶人大戰。