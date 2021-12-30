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MLB／全壘打創生涯最佳卻選擇退休 席格兄弟檔無緣再對決

聯合新聞網 / 綜合報導
水手三壘手席格宣布正式卸下球員身分，結束11年職棒生涯。 美聯社
水手三壘手席格宣布正式卸下球員身分，結束11年職棒生涯。 美聯社

水手當家三壘手席格（Kyle Seager），季後合約到期後球團拒絕續約、成為自由球員。正當大家猜測下個落腳之處時，席格拋出退休震撼彈，宣布正式卸下球員身分，結束11年職棒生涯。

生涯11年都效力水手的席格，曾在2014年入選明星賽、並拿下三壘手金手套獎。今年長打大爆發，敲出35轟與101分打點，兩項數據都創下11年來最佳，只是打擊率卻是生涯最低的2成12，

不喜歡用社群媒體的席格，今透過妻子推特帳號宣布退役聲明，「感謝所有家人、朋友、球迷一路上的支持與陪伴。我經歷了一趟美好旅程，接下來我對嶄新的人生感到無比興奮。」

現年34歲的席格，今年與水手7年合約到期，上季主場例行賽最後一役他也含淚向球迷告別。原定將進入自由市場另尋新東家，且有望爭取另一大約的他，卻出乎外界意料宣布高掛球鞋，震驚不少媒體與球迷。值得一提的是他的弟弟席格（Corey Seager）才剛跟遊騎兵簽下10年3.25億美元肥約。兩兄弟選擇未來之路大相逕庭，也沒有機會再目睹親兄弟同場對決的畫面，不過至少仍在2020年留下兄弟檔同場開轟的紀錄。

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