季後賽神奇推手蕭瓦特 大都會重返榮耀的完美選擇

季後大灑幣而掀起話題的大都會隊，最近終於找到他們的新任總教練蕭瓦特(Buck Showalter)，重磅消息再添一筆。蕭瓦特無疑是重量級的教頭，對於眾星雲集且迫切需要一座世界大賽冠軍的大都會來說，是再適合不過了。

由於蕭瓦特是陳偉殷在金鶯時期的總教練，且當時也相當重用殷仔，因此國內球迷對於這位大有來頭的教頭早已相當熟悉。這回他重返紐約，轉而執掌大都會兵符，實在令人期待不已。

大都會隊已經5年沒打進季後賽，自從老教頭柯林斯(Terry Collins)在2017年球季結束後以68歲之齡退休後，他們接下來啟用的米奇(Mickey Callaway)和羅哈斯(Luis Rojas)都是菜鳥教頭。2019年開始他們就被高度期盼能重返季後賽，但最後都事與願違，尤其2021年本以為簽下林多(Francisco Lindor)後的陣容至少能與季後賽沾上邊，但最終竟以.475勝率的難堪成績作收。這或許證明了這支球隊並不適合一位菜鳥教頭來領導，因此聘請生涯拿下1551勝並排名史上第24的蕭瓦特來領軍相當合理。

大都會前任總教練羅哈斯帶兵兩季，戰績103勝119敗，勝率僅有4成64。 歐新社資料照片

蕭瓦特曾三度拿下年度最佳總教練，且三次獲獎所帶領的球隊都不同。他在1992年就以36歲之齡成為洋基隊有史以來最年輕的教頭，洋基在他接掌兵符的前一年只拿下71勝，而他接掌的第一年進步到了76勝，第二年就躍升到88勝。1994年洋基隊在蕭瓦特的帶領下勝率衝到美聯第一的.619，可惜那年球季因罷工而提前結束，否則洋基睽違多年的冠軍有可能會提早兩年誕生。1995年洋基隊還是以外卡身分重回了睽違14年的季後賽，儘管他們首輪就遭水手隊淘汰，且隔年在蕭瓦特離開後就奪冠，但蕭瓦特還是開啟了他季後賽推手的名聲。

1998年蕭瓦特成為響尾蛇隊史第一任教頭，他在第二年就帶領球隊拿下100勝，並讓響尾蛇成為史上最快打進季後賽的擴編球隊。2000年球季結束後蕭瓦特被炒，響尾蛇則和洋基隊一樣在他離開後的隔年就奪冠。儘管如此，蕭瓦特在響尾蛇時期再次證明了自己的能耐。

2003年蕭瓦特轉戰遊騎兵，2004年他在陣中少了「A-Rod」羅德里格茲(Alex Rodriguez)且被認為會持續墊底的情況下，繳出了89勝的驚人戰績。雖然那年遊騎兵沒能打進季後賽，但仍足以讓蕭瓦特拿下繼1994年之後的第二座年度最佳總教練。

蕭瓦特(右)在遊季兵四個球季，其中2004年獲得美聯最佳總教練獎。 歐新社資料照片

蕭瓦特的金鶯時期恐怕才是最令人驚奇的。由於金鶯隊不像當年的洋基或響尾蛇隊得以花大錢招兵買馬，但2012年他們在蕭瓦特的帶領下，從一支連續7年勝率不到五成的萬年爛隊蛻變成有競爭力的隊伍，並相隔15年再度打進季後賽。蕭瓦特在金鶯隊的9年當中三度打進季後賽，並在2014年再次拿下最佳教練獎。

繼1994、2004年之後，蕭瓦特又是相隔10年再拿下美聯最佳總教練獎！ 歐新社資料照片

蕭瓦特過去所帶領的四支隊伍，每支都有驚奇。他有讓球隊起死回生的神奇能力，也因為他待過洋基隊，更是頂得住紐約這座大城市所帶來的壓力。大都會隊陣中已有薛則(Max Scherzer)、狄葛隆(Jacob deGrom)、卡諾(Robinson Cano)、林多(Francisco Lindor)、狄亞茲(Edwin Diaz)、阿隆索(Pete Alonso)、尼莫(Brandon Nimmo)和馬提(Starling Marte)等多位球星，要成為一支具競爭力的球隊並不成問題，原本就差一位有力的整合者，而這位夠格領導眾球星且統合能力超群的人就非蕭瓦特莫屬。

現年65歲的蕭瓦特征戰多年只缺世界大賽冠軍這項成就，而已34年沒奪冠的大都會隊也亟需一座冠軍。大都會隊如今得到了一位完美的人選，重回競爭行列近在咫尺，就看2022年能否實現這曾經遙不可及的美夢了。