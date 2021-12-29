MLB／補大咖游擊非唯一選擇 美媒建議洋基搶「老大」布萊恩

大聯盟目前面臨26年來首度封館，雖然有不少大咖球員在封館前搶先簽下大約，但自由市場上仍有許多搶手好貨，日前有美媒做出分析，若洋基迎來「老大」布萊恩（Kris Bryant）作為補強，條紋大軍能再度強盛。

洋基球團已多次表示今年休賽期間補強的對象以游擊手為主，但隨著四大游擊手已經去了兩個，洋基還是沒有全力進攻柯瑞亞（Carlos Correa）與史托瑞（Trevor Story），不過美媒認為，補強明星游擊手來增添球隊戰力並非唯一正解。

美媒指出，像是勇士明星一壘手佛里曼（Freddie Freeman）就是一個理想選擇，不過隨後也寫到佛里曼加入洋基的機率確實不高，那另一位像樣的人選，就落在布萊恩身上。

儘管布萊恩並非游擊手，但同時能守三壘和外野的特性卻成為他的一大利器，而且和瑞佐（Anthony Rizzo）一樣，兩人在被小熊交易前後表現都相當穩定且突出。布萊恩本季有25轟、73分點、.265/.353/.481打擊三圍，今年入選生涯第4次明星賽。

不過若能簽下布萊恩，基本上意味著放棄柯瑞亞與史托瑞，但這樣並非壞事，畢竟陽機已經有布萊恩這般打擊實力的人作為中流砥柱，只要找一位防守見長的游擊手如西蒙斯（Andrelton Simmons）來填補空缺，洋基的戰力即能大幅提升。