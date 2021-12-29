MLB／補大咖游擊非唯一選擇 美媒建議洋基搶「老大」布萊恩
大聯盟目前面臨26年來首度封館，雖然有不少大咖球員在封館前搶先簽下大約，但自由市場上仍有許多搶手好貨，日前有美媒做出分析，若洋基迎來「老大」布萊恩（Kris Bryant）作為補強，條紋大軍能再度強盛。
洋基球團已多次表示今年休賽期間補強的對象以游擊手為主，但隨著四大游擊手已經去了兩個，洋基還是沒有全力進攻柯瑞亞（Carlos Correa）與史托瑞（Trevor Story），不過美媒認為，補強明星游擊手來增添球隊戰力並非唯一正解。
美媒指出，像是勇士明星一壘手佛里曼（Freddie Freeman）就是一個理想選擇，不過隨後也寫到佛里曼加入洋基的機率確實不高，那另一位像樣的人選，就落在布萊恩身上。
儘管布萊恩並非游擊手，但同時能守三壘和外野的特性卻成為他的一大利器，而且和瑞佐（Anthony Rizzo）一樣，兩人在被小熊交易前後表現都相當穩定且突出。布萊恩本季有25轟、73分點、.265/.353/.481打擊三圍，今年入選生涯第4次明星賽。
不過若能簽下布萊恩，基本上意味著放棄柯瑞亞與史托瑞，但這樣並非壞事，畢竟陽機已經有布萊恩這般打擊實力的人作為中流砥柱，只要找一位防守見長的游擊手如西蒙斯（Andrelton Simmons）來填補空缺，洋基的戰力即能大幅提升。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言