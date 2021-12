MLB／大谷翔平「毛茸茸」訓練伙伴現身 日人馬上被圈粉

大谷翔平在美國職棒大聯盟打出優異表現,後面有個最得力的助手,原來是「牠」,訓練師的愛犬「JIGGY」,首度在螢光幕前亮相,這隻「JIGGY」馬上被日本粉絲圈粉。

由一家日本電視台製作的大谷翔平征戰大聯盟的一小時紀錄影片,於上周末播出,其中突然亮相在影片中的「JIGGY」,馬上吸引所有人的目光,大谷在訓練時有牠在一旁,露出開心的笑容,也與牠一起嬉鬧,顯然是訓練時的「最佳伙伴」,原來這是訓練師的愛犬,讓大谷翔平緩解訓練時的苦悶。

日本網友馬上就根據畫面,繪製出可愛的插畫,可以看出有不少日本粉絲,都被這隻可愛的小狗「萌」到。

身為家中老么大谷翔平曾在6歲時家中養了一隻黃金獵犬取名為「ACE」,大谷還高興直說「我有弟弟了!」這隻愛犬陪著大谷成長,甚至還是牽起他與火腿隊的緣份,不過,「ACE」過世時,大谷由於在外比賽,無法見「牠」最後一面而感到遺憾。

如今愛狗的大谷有了「JIGGY」這位訓練伙伴,是他全力奮戰大聯盟一大動力。

Shohei Ohtani and a doggy (He is called Jiggy and the trainer's doggy)

大谷くんとワンコスペシャルという最高の組み合わせ🐶🐕#大谷翔平 pic.twitter.com/mrCv9H6m74