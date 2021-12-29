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MLB／大谷翔平「毛茸茸」訓練伙伴現身 日人馬上被圈粉

聯合新聞網 / 綜合報導
大谷翔平「毛茸茸」訓練伙伴現身。 路透
大谷翔平「毛茸茸」訓練伙伴現身。 路透

大谷翔平在美國職棒大聯盟打出優異表現，後面有個最得力的助手，原來是「牠」，訓練師的愛犬「JIGGY」，首度在螢光幕前亮相，這隻「JIGGY」馬上被日本粉絲圈粉。

由一家日本電視台製作的大谷翔平征戰大聯盟的一小時紀錄影片，於上周末播出，其中突然亮相在影片中的「JIGGY」，馬上吸引所有人的目光，大谷在訓練時有牠在一旁，露出開心的笑容，也與牠一起嬉鬧，顯然是訓練時的「最佳伙伴」，原來這是訓練師的愛犬，讓大谷翔平緩解訓練時的苦悶。

日本網友馬上就根據畫面，繪製出可愛的插畫，可以看出有不少日本粉絲，都被這隻可愛的小狗「萌」到。

身為家中老么大谷翔平曾在6歲時家中養了一隻黃金獵犬取名為「ACE」，大谷還高興直說「我有弟弟了！」這隻愛犬陪著大谷成長，甚至還是牽起他與火腿隊的緣份，不過，「ACE」過世時，大谷由於在外比賽，無法見「牠」最後一面而感到遺憾。

如今愛狗的大谷有了「JIGGY」這位訓練伙伴，是他全力奮戰大聯盟一大動力。

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