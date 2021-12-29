迎接2022年回顧22號球員 克蕭和帕爾默名聲最響亮

大聯盟本月因「封館」作為導致自由球員簽約和交易都停擺，消息靜悄悄、動作空蕩蕩，顯得相當寂靜，步入今年最後一個禮拜，球迷仍能找點趣事做，屬於2021年的日子邁向倒數階段，送往迎來，2022年即將揭開序幕，藉著這篇文章簡單回顧過往和現役優秀的「22號」球員，權充為「大聯盟空窗期」過過乾癮。

細數過往使用過22號的球員們，身披此號碼最久的是金鶯傳奇帕爾默（Jim Palmer），生涯19個年頭（1965-1984）皆穿著22號主宰投手丘，投過無安打比賽、3屆塞揚、3枚世界大賽冠軍戒指、8度單季20勝，生涯防禦率2.86（ERA+ 125），268勝排在史上第35名，1985年背號就被金鶯退休，1990年首度獲得票選資格便以超過92%的得票率入主名人堂，是大聯盟最具代表性的22號。值得一提的是，帕爾默生涯從未被擊出過滿貫全壘打和「背靠背」二連轟，實屬不易。

帕爾默生涯有8季拿下20勝以上，其中1975到1977年，他的勝場數23、22、20都是聯盟第一，其中1975年他還投出10場完封！ 2019 Topps Stadium Club 球員卡

帕爾默毫無疑問是「上古神獸」，而現今有另一尊「當代神獸」同樣穿22號─塞揚左投克蕭（Clayton Kershaw），他將在明年三月滿34歲，「書僮」剛出道時穿的是54號，後來改成22號至今，已有14個年頭，期間獲得年度MVP、投手三冠王等榮譽，累積的185勝高居隊史第四，投出2670次三振隊史第二，且離隊史第一的蘇頓（Don Sutton）僅26K，是道奇隊史的重要成員，成為自由球員後，吸引多隊關注。克蕭出身於德州，兒時偶像是遊騎兵球星克拉克（Will Clark），會選擇22號也是因為如此。

道奇真的不打算留下克蕭嗎？小心到時後王牌既出，駟馬難追！ 2019 Topps Stadium Club 球員卡

擔綱一壘手的克拉克生涯扛了284發全壘打、累積超過2000支安打，也不是省油的燈，但後輩克蕭把「22」擦得更加閃亮、發揚光大，現年57歲的克拉克亦在2021年季初錄製影片，恭賀克蕭去年拿下世界大賽冠軍，傳為佳話。

緊接在帕爾默後，穿22號第二久的是兩年前逝世的巴克納（Bill Buckner），他擁有22年大聯盟資歷，其中道奇、小熊與最後一年回鍋紅襪時都是穿22號（共16季），生涯累積2715安、174轟、183盜，拿過一次打擊王（1980年），是位水準以上的選手，可惜世人對他的印象大多是1986年世界大賽第六戰對大都會的「火車過山洞」守備失誤，使得紅襪遭到逆轉，無法打破「貝比魯斯魔咒」（The Curse of the Bambino）。

麥卡臣（Andrew McCutchen）是現役另一位較知名的22號，從「海賊王」綽號發跡時期，就一直使用22號，只有2018年轉戰洋基時因為22號已被艾爾斯柏瑞（Jacoby Ellsbury）佔據，麥卡臣短暫改穿26號。剛滿35歲的麥卡臣今年為費城人敲出27發全壘打，7次盜壘只失敗1次，明年可望挑戰「300轟200盜」里程碑（累積270轟197盜），目前是自由球員，仍在試圖尋覓下個落腳處。

麥卡臣也是22號愛用者，在海盜、巨人、費城人時都穿22號球衣。 2020 Topps 球員卡

至於其他的22號現役選手，包括已用12年的外野手海沃德（Jason Heyward）、穿了8個球季的右投手阿契爾（Chris Archer）和雙城28歲重砲沙諾（Miguel Sano），都是「22號俱樂部」的一份子，在2022年賽季，球迷們不妨更加留心他們的表現和演出。