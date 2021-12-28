快訊

理專、行員涉盜領案！金管會開罰3銀行 金額達2000萬

高雄動物園改建 台電、中油、中鋼各出8千萬遭質疑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MiLB／目標5年內上大聯盟 李灝宇要慢慢靠近張育成

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
李灝宇。記者陳宛晶／攝影
李灝宇。記者陳宛晶／攝影

今年6月成為旅美新鮮人，李灝宇打完1個月的迷你賽季，職棒生涯首轟已經出爐，對自己上大聯盟的時程設下明確的標的，他說：「目標是5年內上大聯盟。」期望早點完成與張育成在大聯盟相會的承諾。

李灝宇成名很早，從U12、U15到U18世界盃都披上中華隊球衣，今年2月在高中木棒聯賽敲出6轟，刷新陳俊秀高懸15年的4轟紀錄，6月一從平鎮高中畢業，馬上就被費城人簽約「綁定」。

李灝宇8月底在菜鳥聯盟展開賽季，今年出賽9場，累積22打數敲出8安打，包括1轟、2支三壘打、2支二壘打，打擊率3成64、上壘率4成40、長打率7成73，也讓他更有信心迎接明年完整賽季的挑戰。

回顧今年球季，李灝宇坦言只是短短1個月，只打幾場比賽，加上疫情在出國前無法好好準備，但成績確實還滿不錯，也期望明年可以更好，「趁這時候好好準備自己，包括重量、體能。」近期的自主訓練遇到林子偉、高國輝，他也會趁機討教守備、打擊。

被問到剛赴美時最震撼的事，李灝宇認為是投手球速普遍都蠻快，他直呼好玩。他的生涯首轟就是打速球，笑言心情「爽翻天」，「步入職業後的第一支全壘打，以前都是幻想而已，打出首轟後開心整天，連睡覺都在笑。」

張育成為當今在大聯盟成績最好的台灣野手，本季9轟締造台將紀錄，他曾在青棒訓練營上鼓勵李灝宇：「我在大聯盟等你」，李灝宇也放在心上。

「目標是5年內要上大聯盟！」李灝宇說：「我慢慢去接近他，每年精進自己，希望可以每年升一級。」

大聯盟 張育成 平鎮高中

延伸閱讀

日職／王柏融期待更多先發機會

MLB／張育成也太強壯 這種天氣穿T恤還開冷氣

MLB／林子偉、張育成聯手教球 還帶湯圓暖小球員的胃

MLB／唯一未上架的第7轟球棒 張育成在等兒子長大

相關新聞

MiLB／目標5年內上大聯盟 李灝宇要慢慢靠近張育成

今年6月成為旅美新鮮人，李灝宇打完1個月的迷你賽季，職棒生涯首轟已經出爐，對自己上大聯盟的時程設下明確的標的，他說：「目...

MiLB／劉致榮和師師老師重逢 王傳家評估有機會上MLB

22歲旅美投手劉致榮今天重返母校鶯歌工商，參加「2021國泰棒球精進計畫－樹造棒未來」系列活動，不但見到昔日總教練王傳家...

MLB／張育成也太強壯 這種天氣穿T恤還開冷氣

旅美好手張育成今天前往新北市鶯歌工商，參加「2021國泰棒球精進計畫－樹造棒未來」系列活動， 儘管氣候不佳，他卻穿著T恤...

MLB／名人堂前期開票 「老爹」歐提茲得票率逾8成

本屆共有30人挑戰名人堂，誰能成功取得入場券？目前以「老爹」歐提茲（David Ortiz）的情勢最樂觀，在已揭曉的62...

柯瑞亞實話雖惹人嫌 基特守備確實不值金手套

從深遠的內野邊緣躍起長傳一壘封殺（The jump throw）、在2001年美聯分區賽轉手將球拋給捕手刺殺跑者（The flip），以及最經典的一幕——奮力接殺飛球後衝進觀眾席（The dive），

年度十大最遠全壘打誰轟的？ 大谷、小葛榜上竟都無名

習慣強力棒球的現代球迷肯定難以想像，全力揮棒以全壘打為目標曾是許多大聯盟球員所鄙視的打法。直到上世紀80年代許多教練跟球員都還在信奉一壘安打—盜壘—觸擊的「小球戰術」。生涯打擊率（.366）史上第一的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。