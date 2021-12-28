MiLB／目標5年內上大聯盟 李灝宇要慢慢靠近張育成

今年6月成為旅美新鮮人，李灝宇打完1個月的迷你賽季，職棒生涯首轟已經出爐，對自己上大聯盟的時程設下明確的標的，他說：「目標是5年內上大聯盟。」期望早點完成與張育成在大聯盟相會的承諾。

李灝宇成名很早，從U12、U15到U18世界盃都披上中華隊球衣，今年2月在高中木棒聯賽敲出6轟，刷新陳俊秀高懸15年的4轟紀錄，6月一從平鎮高中畢業，馬上就被費城人簽約「綁定」。

李灝宇8月底在菜鳥聯盟展開賽季，今年出賽9場，累積22打數敲出8安打，包括1轟、2支三壘打、2支二壘打，打擊率3成64、上壘率4成40、長打率7成73，也讓他更有信心迎接明年完整賽季的挑戰。

回顧今年球季，李灝宇坦言只是短短1個月，只打幾場比賽，加上疫情在出國前無法好好準備，但成績確實還滿不錯，也期望明年可以更好，「趁這時候好好準備自己，包括重量、體能。」近期的自主訓練遇到林子偉、高國輝，他也會趁機討教守備、打擊。

被問到剛赴美時最震撼的事，李灝宇認為是投手球速普遍都蠻快，他直呼好玩。他的生涯首轟就是打速球，笑言心情「爽翻天」，「步入職業後的第一支全壘打，以前都是幻想而已，打出首轟後開心整天，連睡覺都在笑。」

張育成為當今在大聯盟成績最好的台灣野手，本季9轟締造台將紀錄，他曾在青棒訓練營上鼓勵李灝宇：「我在大聯盟等你」，李灝宇也放在心上。

「目標是5年內要上大聯盟！」李灝宇說：「我慢慢去接近他，每年精進自己，希望可以每年升一級。」