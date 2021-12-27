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MiLB／劉致榮和師師老師重逢 王傳家評估有機會上MLB

聯合報 / 記者藍宗標／新北即時報導
劉致榮重返母校，和「師師」老師相見歡。記者藍宗標／攝影
劉致榮重返母校，和「師師」老師相見歡。記者藍宗標／攝影

22歲旅美投手劉致榮今天重返母校鶯歌工商，參加「2021國泰棒球精進計畫－樹造棒未來」系列活動，不但見到昔日總教練王傳家，也和過去十分照顧他的「師師」老師重逢，兩人開心合照。

劉致榮當年接受王傳家的建議，從鶯歌工商畢業後未挑戰職棒，選擇升上文化大學，前年10月以簽約金75萬美元加盟紅襪隊，展開旅美生涯，今年在小聯盟度過第1個完整球季。

王傳家表示，劉致榮現在心智更成熟，在身體管理方面自我要求很高，意念是投入職棒必備的東西，未來一定有機會上大聯盟，這對鶯歌工商後輩會是很大的激勵。

劉致榮回到母校見到「師師」老師， 露出十分開心的笑容，他表示，以前比賽或練球結束，老師都會為全隊煮湯。

這位不願透露姓名的化學老師，形容劉致榮順利赴美，讓人「感動得不得了」；她說，因為喜歡棒球，才跟這些孩子愈來愈親近，劉致榮是很貼心的孩子，嘴巴很甜、反應也快，有段時間為了長肌肉，要吃很多雞蛋，為了支持他追逐夢想，電鍋裡都會放很多蛋。

劉致榮高中時期才68公斤，現在身體素質進步很多，今年在小聯盟（新人聯盟、1A）完整球季初體驗，他表示收穫很多，春訓時看到比自己高層級的球員，從他們身上學習如何準備，不管牛棚心態、投球品質都有學到東西。

劉致榮 小聯盟 棒球

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