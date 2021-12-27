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MLB／張育成也太強壯 這種天氣穿T恤還開冷氣
旅美好手張育成今天前往新北市鶯歌工商，參加「2021國泰棒球精進計畫－樹造棒未來」系列活動， 儘管氣候不佳，他卻穿著T恤亮相，一點也不怕冷，笑說：「我很怕熱，現在睡覺還要開冷氣。」
5名旅外球員張育成、劉致榮、吳念庭、王柏融、宋家豪今天一起出席活動，除了張育成露出強壯的手臂，其他人都包緊緊，張育成笑說：「這樣很自在，走在路上，大家會覺得我有病。」
張育成今年在印地安人隊出賽89場，繳出打擊率2成28、全壘打9支、打點39分的成績，美國媒體Fangraphs預測，這位台灣好手明年有機會達到2位數全壘打，
張育成表示，這些預測對他有信心，自己也要有信心才行，明年球季好好站穩每一步，把握每次機會，也要好好享受舞台。
大聯盟因為勞資協議到期，雙方經過多次談判破裂後，官方宣布封館，何時恢復正常還不知；張育成預定明年1月底赴美，如果3月才開訓，將會延到2月再出發，他說：「2014年以後就沒留在台灣過年，很想赴美備戰新球季，也想留下來過年。」
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