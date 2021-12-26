MLB／桑塔納號稱雙城隊史最大禮 塞揚獎票選擊敗王建民

大聯盟官網今天列出各隊在隊史上收到的最大禮，雙城隊雖曾釋出「老爹」 歐提茲（David Ortiz），讓紅襪隊撿到寶，但也受惠於「規則五」選秀，挖到後來奪下兩座美聯塞揚獎強投桑塔納（Johan Santana），成為美聯中區強權。

桑塔納原是太空人隊投手，在小聯盟待了3個球季後，1999年12月在規則五選秀被馬林魚隊選走，立刻被交易到雙城，當時球團高層花了5萬美元簽人，從此改變這位20歲左投和球隊的命運。

桑塔納2000年開季登上大聯盟，生涯前3季合計11勝，接下來連續8季投出2位數勝投（2008年起轉戰大都會隊），成為大聯盟頂尖投手，2012年退休時留下139勝紀錄；雙城在他效力8年期間，一共4次闖進季後賽。

這位委內瑞拉強投2004年締造個人單季最佳20勝，防禦率2.61、奪三振265次也是美聯最佳，拿到首座美聯塞揚獎。

值得一提的是，桑塔納2006年19勝、防禦率2.77、奪三振245次，以美聯投手三冠王的表現再度奪下塞揚獎；旅美投手王建民當年在洋基隊也飆出19勝，並列美聯勝投王，在塞揚獎票選屈居第2，至今仍是亞洲投手單季最多勝紀錄。