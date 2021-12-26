聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／想給球員什麼新年禮？ 美媒2作家提到大谷翔平
美國時間適逢耶誕節，「CBS Sports」邀請旗下專欄作家發揮想像力，以「2022年你想給球員什麼禮物？」為題作文，結果4名作家中有2位都提到大谷翔平，期待天使隊明年可以有更好表現。
其中一名作家史奈德（Matt Snyder）指出，他希望天使隊在2022年能夠打進季後賽，大谷翔平若能在10月繼續展現他的投打二刀流，會是一項很棒的話題。
不過史奈德表示，若談到給球員的禮物，真正希望的是楚奧特（Mike Trout ）能夠獲得他該有的名聲，因為他就是棒球世界的詹姆斯（LeBron James）。
另名專欄作家亞席沙（Mike Axisa）表示，自己想要給的禮物就是大谷翔平跟楚奧特能夠擁有足夠的隊友支援，打出競爭力，但因為史奈德已經提過所以不再提。
亞席沙後來選擇希望貝茲（Javier Baez）能夠擁有聯盟平均的擊球率，因為從2017年開始計算，貝茲的好球帶擊球率是超過2200打席的打者中排名倒數第三。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言