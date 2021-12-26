MLB／想給球員什麼新年禮？ 美媒2作家提到大谷翔平

美國時間適逢耶誕節，「CBS Sports」邀請旗下專欄作家發揮想像力，以「2022年你想給球員什麼禮物？」為題作文，結果4名作家中有2位都提到大谷翔平，期待天使隊明年可以有更好表現。

其中一名作家史奈德（Matt Snyder）指出，他希望天使隊在2022年能夠打進季後賽，大谷翔平若能在10月繼續展現他的投打二刀流，會是一項很棒的話題。

不過史奈德表示，若談到給球員的禮物，真正希望的是楚奧特（Mike Trout ）能夠獲得他該有的名聲，因為他就是棒球世界的詹姆斯（LeBron James）。

另名專欄作家亞席沙（Mike Axisa）表示，自己想要給的禮物就是大谷翔平跟楚奧特能夠擁有足夠的隊友支援，打出競爭力，但因為史奈德已經提過所以不再提。

亞席沙後來選擇希望貝茲（Javier Baez）能夠擁有聯盟平均的擊球率，因為從2017年開始計算，貝茲的好球帶擊球率是超過2200打席的打者中排名倒數第三。