MLB／紅襪隊史最大禮來自雙城 歐提茲改變波士頓命運

美國正處耶誕節假期，大聯盟官網推出30支球隊在隊史上收到的最大禮，紅襪隊毫無疑問就是2003年從雙城隊「收到」歐提茲（David Ortiz），徹底改變球隊命運。

「老爹」歐提茲1997年從雙城展開大聯盟生涯，待到2002年季後遭釋出，儘管打了455場比賽，但被評估容易受傷而遭放棄，紅襪隔年以125萬美元簽人；或許所有人都沒想到，這筆毫不起眼的交易，後來竟讓紅襪變成大聯盟頂尖球隊之一，甚至改變波士頓體壇。

歐提茲在雙城6季出現58支全壘打，轉戰紅襪14季有10季至少30轟，2006年更以54轟、137分打點奪下美聯雙冠王，2016年生涯最後一季還以40歲之齡攻下127分打點，抱回生涯第3座打點王。

紅襪在1918年奪下世界大賽冠軍後，苦等到2004年終於破咒，歐提茲效力期間，分別在2004、07、13年戴上冠軍戒，生涯20年累積541支全壘打，史上排名17。

歐提茲生涯總收入逼近1億6千萬美元（約合台幣44意3108萬），在紅襪16季締造483轟紀錄，隊史名列第2，只落後威廉斯（Ted Williams），這位傳奇球星效力紅襪19年出現521轟。