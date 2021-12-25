MLB／前金鶯球星瓊斯談旅日心得：想賺大錢就去亞洲

昔日金鶯球星、前日職歐力士隊的瓊斯（Adam Jones），近日與大聯盟分析師班．韋蘭德（Ben Verlander）在節目談話中提及球員職涯稍縱即逝，應在還有能力打拼時，趕快賺一波，並點出亞洲地區是能賺大錢的寶地。

大聯盟今年面臨封館動盪，許多球員未雨綢繆，將下一步目標改往亞洲以求溫飽。曾待過美、日職棒環境的瓊斯，深刻體悟到兩者不同之處。他認為在競爭激烈的大聯盟，表現普通的球員可能很難賺大錢，但若是轉戰亞洲，將可能有源源不絕賺錢機會。他舉出，「那些正逢養家生子的球員，我能了解為甚麼他們要去日本，因為那邊是可以賺大錢的地方。」

他也提到雖然大聯盟是許多球員夢寐以求的舞台，但若是撇開個人夢想，考量現實層面，或許能往日本、台灣、韓國發展，那邊有多的是賺錢機會。

在日本大賽不敵養樂多的歐力士，季後宣布不與重砲瓊斯續約，但他先前表示若有機會，還想留在日職為隊奮鬥，彌補未能奪下日本一的缺憾。