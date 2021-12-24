MLB／建議菊池別等了回歸日職 日媒加碼爆料會去樂天

水手季後宣布不履行日籍強投菊池雄星球團選擇權，本人也拒絕球員選擇權，選擇進入自由市場尋求複數年大約。但在大聯盟封館吵得沸沸揚揚之際，日媒認為回歸日職或許是更好的選擇，尤其擁有雄厚財力的樂天將會是下家優先考量。

成為自由身的菊池雄星，傳出有多支球隊有意網羅，包括藍鳥、大都會等。而王牌經紀人波拉斯(Scott Boras)先前也表示，菊池擁有自由市場少見的左投與速球優勢，光憑這兩點就有許多球隊搶著要。

菊池本季在水手先發29場，上半季一度繳出連續6場優質先發，防禦率僅3.18。但到了下半季疑似過度疲勞導致表現下滑，季末最後9場吞下0勝3敗，防禦率飆升至6.14。最終總計投了157局，被敲出145支安打，拿下7勝9敗，防禦率4.41成績。

儘管日媒認為菊池在大聯盟仍有一定的價值，但大聯盟封館結束日期無從得知，使他未來走向留有不確定的風險，建議可以將日職納入下一步的選項。而要是成真，日媒覺得他並不會回鍋老東家西武獅，而是會選擇投奔財力優渥的樂天，並與田中將大聯手組黃金陣容，替球隊提升勝算。