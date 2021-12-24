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MLB／各項數據寫生涯最糟 道奇仍在封館前簽回貝林格

聯合新聞網 / 綜合報導
道奇以一年1700萬美元簽下強打貝林格。 路透社
道奇以一年1700萬美元簽下強打貝林格。 路透社

根據《ESPN》報導，道奇趕在大聯盟封館前，以一年1700萬美元合約簽回重砲貝林格（Cody Bellinger），即便今年是他生涯最低潮的一年。

貝林格生涯都待在道奇，在2017初登大聯盟的新人年，就轟出39發全壘打，讓他奪下國聯最佳新秀。2018雖略有下滑，但隔年就擺脫「二年級症」全面大爆發，出賽156場，轟出47發全壘打，拿下115打點，季後更榮獲國聯MVP殊榮。

不過造化弄人，貝林格在2020年世界大賽遭逢肩膀脫臼，今年初又因小腿骨折缺席多場賽事。本季飽受傷病所苦，也讓他多項數據創下生涯最糟，今年出賽95場僅繳出10轟，打擊三圍0.165/.240/.302的低迷成績，與他過往表現大相逕庭。

而今年是他第三次獲得薪資仲裁資格，也比上季合約多了90萬美元。文末也表示，道奇既然敢給出貝林格這筆合約，代表球團有信心他能趕在明年恢復高水準表現。

值得一提的是封館期間並不能進行球員簽約與交易，不過道奇是趕在勞資停擺前完成合約，直到今日才完成程序與揭露消息。

薪資 骨折

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