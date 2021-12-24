MLB／大谷翔平有多紅？歐力士洋砲：休息室都在聊他
今年的棒壇關鍵字之一絕對有「大谷翔平」，昔日金鶯隊球星、近兩年效力日職歐力士隊的瓊斯（Adam Jones）也透露，在日職球員休息室裡的話題也都充滿了大谷翔平，他們很好奇大谷所取得的成功是何等程度。
瓊斯曾在大聯盟打滾14年、敲出282轟，拿過4座金手套、1座銀棒獎，其中10年在金鶯度過，也是台灣左投陳偉殷的隊友，台灣球迷對他並不陌生。他在去年以兩年800萬美元的價碼加盟歐力士，兩季下來累積打擊率2成50、16轟、66分打點，球季結束後未獲續約。
瓊斯近日接受班．韋蘭德（Ben Verlander）的「Flippin' Bats」節目訪問，話題當然包括韋蘭德最熱衷的大谷，被問到大谷在日本受歡迎的程度時，瓊斯透露：「每天在休息室裡，大家都會聊到大谷，球員們也會問我關於美國職棒的事，想知道大谷到底有多成功。」
瓊斯表示，「贏得年度MVP，他毫無疑問打出他的價值、他的球星魅力，他現在非常受到歡迎，不只在美國，我們在日本也全都在聊他，電視上也都是他，他無所不在。」他接續讚賞，「他的球星魅力截然不同，而他又如此謙遜，他是個好人。」
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