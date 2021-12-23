MLB／洋基、道奇遭點名 封館結束後將有大動作

今年大聯盟封館窘境，搞得各個球隊如坐針氈，紛紛趕在薪資協議到期前大動作補強。日前美媒列出，在封館結束後，工作量會極大的10支球隊，並指出有關乎明年球季表現，其中包含兩大豪門球隊道奇與洋基。

封館前，洋基只達成與救援投手羅德里奎茲(Joely Rodriguez)的一筆交易和簽下小聯盟與農場新秀，之後便毫無作為。可想而知，封館結束後洋基的購物清單勢必會落落長。報導指出，游擊手空缺是洋基當務之急的需求，雖然有三壘手烏謝拉（Gio Urshela）能暫時取代此位置，但這並不是一個長久之計。身為豪門球團之一的洋基，灑大錢簽下頂尖游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）並不成問題，若得不到柯瑞亞，「故事哥」史托瑞（Trevor Story）也可以是選擇之一。

而補強需求不僅如此，他們需延攬更多左打者，使陣容排出多變化的形式，來應付不同球隊的投手。而希克斯（Aaron Hicks）雖有好的運動天賦，但近年飽受傷勢所困的他，能否保有左右開弓的能力，令人有些質疑。

另一悲情球隊道奇，在面臨多名主將相繼出走後，輪值陣容變得殘破不堪，填補輪值空洞迫在眉睫。在塞揚巨頭薛則(Max Scherzer)選擇投奔大都會懷抱，王牌克蕭(Clayton Kershaw)又還沒確定獎落誰家時，道奇必須做好防患未然準備。

雖在休賽季先簽下自由球員希尼（Andrew Heaney）當備胎，但若是能搶下左投洛登（Carlos Rodon），或許能趨緩投手輪值的不足，如果能重新簽回克蕭那就在好不過了，至少能有完整的先發陣容。牛棚戰力補充也是道奇不可忽略的問題，雖然有左投普萊斯(David Price)坐陣牛棚，但若是終結者簡森（Kenley Jansen）願意回鍋道奇，也能替輪值注入一劑強心針。