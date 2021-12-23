MLB／蕭瓦特復出領軍大都會 前教頭瓦倫泰說找對人了

大都會隊連續5年未進季後賽，從明年起將由65歲教頭蕭瓦特（Buck Showalter）領軍，也是他在2018年卸任金鶯隊總教練後重出江湖，曾在2000年率領大都會奪下國聯冠軍的瓦倫泰（Bobby Valentine）說：「他們找對人了。」

瓦倫泰比蕭瓦特大6歲，過去領軍遊騎兵、大都會、紅襪隊一共16年，3個階段都曾對決蕭瓦特執掌兵符的洋基、響尾蛇、金鶯隊，兩人甚至還在1999年季後賽碰面，大都會在分區系列賽3勝1敗淘汰響尾蛇。

這兩位資深教頭過去亦敵亦友，蕭瓦特2000年季後離開響尾蛇，瓦倫泰一度想邀請他擔任大都會首席教練，但蕭瓦特決定到ESPN擔任電視球評，2003年重返大聯盟，陸續擔任遊騎兵、金鶯教頭，生涯領軍20年奪下1551勝。

旅日老將陳偉殷2012年赴美發展時，蕭瓦特就是他的總教練，兩人在金鶯共處4年，殷仔大聯盟生涯59勝紀錄，其中46勝在蕭瓦特麾下。

大都會高層和蕭瓦特簽下3年合約，這將是他生涯領軍第5隊；瓦倫泰表示，蕭瓦特是優質的棒界人士和總教練，「我喜歡他對棒球的敏銳度和熱情，大都會真是找對人了。」

瓦倫泰在大聯盟領軍16年拿下1186勝，也曾擔任日職羅德隊監督7年，2005年奪下總冠軍；他說，自己和蕭瓦特領軍方式有些不同，這是個人風格的問題，但對棒都充滿熱情，核心價值也非常相同。