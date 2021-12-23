MLB／幫小熊與自己一把 史卓慢推特招募柯瑞亞：我需要你

自由市場大咖游擊手柯瑞亞（Carlos Correa），在聯盟封館前尚未找到滿意的歸屬。然而近日傳出小熊與他有接洽的傳聞，其中想促成這樁交易的小熊強投史卓曼（Marcus Stroman）也當起媒婆，在推特積極招攬，向柯瑞亞喊話期盼能攜手奮戰。

近日有球迷詢問史卓曼，如何看柯瑞亞與小熊的情況，這名剛加盟風城的強投毫不猶豫展開招募攻勢回應，在推特寫下「我的兄弟，芝加哥需要你！」並標註柯瑞亞。由於大聯盟封館期間，所有球隊不得進行自由市場交易，史卓曼在社群上溫情喊話等於是推小熊一把，。

炙手可熱的柯瑞亞，先前就傳出有多支提供巨額合約，不過都沒辦法填滿他的胃口慘遭拒絕。先前也傳出他所屬意的價碼至少要與大都會林多（Francisco Lindor）10年3.41億美元相同的大肥約，許多球隊並不想給出長約，也讓交易始終無定案。

而休季賽並無太多補強動作的小熊，雖然薪資有餘裕網羅這名身價不斐的游擊手，但美媒也指出，球團高層並不想給出10年大約，對於長約仍持謹慎態度，就看縮短年限拉高平均年薪的方式，以及史卓慢的招募攻勢能否打動柯瑞亞。