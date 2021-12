MLB／幫小熊與自己一把 史卓慢推特招募柯瑞亞：我需要你

自由市場大咖游擊手柯瑞亞(Carlos Correa),在聯盟封館前尚未找到滿意的歸屬。然而近日傳出小熊與他有接洽的傳聞,其中想促成這樁交易的小熊強投史卓曼(Marcus Stroman)也當起媒婆,在推特積極招攬,向柯瑞亞喊話期盼能攜手奮戰。

近日有球迷詢問史卓曼,如何看柯瑞亞與小熊的情況,這名剛加盟風城的強投毫不猶豫展開招募攻勢回應,在推特寫下「我的兄弟,芝加哥需要你!」並標註柯瑞亞。由於大聯盟封館期間,所有球隊不得進行自由市場交易,史卓曼在社群上溫情喊話等於是推小熊一把,。

Need you in Chicago my dawg! @TeamCJCorrea https://t.co/JihQciRvai